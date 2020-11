Kosovo: Krasniqi an Sondergericht in Den Haag überstellt

Der frühere Sprecher der "Befreiungsarmee des Kosovo" (UCK) und spätere kosovarische Parlamentspräsident Jakup Krasniqi ist am Mittwoch an das Kosovo-Sondergericht in Den Haag in den Niederlanden ausgeliefert worden. Das gab das Gericht, das 2015 auf internationalen Druck in Den Haag eingerichtet worden war, am späten Mittwochabend bekannt.

Krasniqi werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, fügte das Sondergericht hinzu. Details der Anklage wurden nicht verlautbart.