Konfliktparteien in Libyen fordern UN-Resolution zu Waffenstillstand

Die beiden Konfliktparteien im libyschen Bürgerkrieg haben vom UN-Sicherheitsrat eine bindende Resolution zum kürzlich beschlossenen Waffenstillstand gefordert. Beim Abschluss ihrer inzwischen fünften Gesprächsrunde am Dienstagabend verkündeten Militärvertreter beider Seiten Maßnahmen, um diesen umzusetzen, wie die UN-Unterstützungsmission UNSMIL mitteilte.

Demnach wurde ein militärischer Unterausschuss ins Leben gerufen, der unter anderem den Abzug ausländischer Streitkräfte überwachen soll. Zudem soll ein Team gebildet werden, um im Land Minen zu räumen.

Das Komitee aus je fünf Militärvertretern beider Seiten kam nach mehreren Gesprächsrunden in Genf erstmals auf libyschem Boden zusammen. Das zweitägige Treffen unter Vermittlung der Vereinten Nationen fand im Ort Gadamis nahe der algerischen und tunesischen Grenze statt. Der neu geschaffene Militär-Unterausschuss soll bald in der libyschen Küstenstadt Sirte zusammenkommen.

Vor zwei Wochen hatten sich die Konfliktparteien Libyens auf einen Waffenstillstand geeinigt. In dem nordafrikanischen Land tobt seit dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Die international anerkannte Regierung um den Ministerpräsidenten Fajis al-Sarraj mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis ringt dabei mit General Khalifa Haftar und dessen Gegenparlament in Tobruk im Osten Libyens um die Macht. Auch innerhalb der jeweiligen Lager gibt es Konflikte.

Die Truppen der Sarraj-Regierung erhalten Unterstützung von der Türkei, Gegner Haftar wiederum von Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Die Militärvertreter einigten sich darauf, sich diesen Monat in Sirte erneut zu treffen.