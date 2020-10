Kommunalwahlen in der Ukraine: Klitschko strebt Wiederwahl in Kiew an

In der Ukraine stellt sich Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko am Sonntag zur Wiederwahl als Bürgermeister in Kiew. Umfragen zufolge könnte sich der 49-Jährige in der ukrainischen Hauptstadt mit den drei Millionen Einwohnern bereits im ersten Wahlgang gegen seine 19 Mitbewerber als Sieger durchsetzen. Vor fünf Jahren gewann er erst in der zweiten Runde mit über 64 Prozent der Stimmen. Am Samstagabend gab er überraschend seine Corona-Infektion bekannt.

"Freunde! Das Coronavirus hat im unpassendsten Moment zugeschlagen", teilte er auf Sozialen Netzwerken mit. Er habe zwar versucht, sich zu schützen, aber die Arbeit als Bürgermeister in Pandemie-Zeiten bedeute auch ein ständiges Risiko. Er sei regelmäßig getestet worden und werde nun aus der Selbstisolation weiter arbeiten, teilte Klitschko mit. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte Klitschko alles Gute für die Wahl, wie er auf Twitter schrieb, sowie "einen weiterhin milden Verlauf der Krankheit. Gute Besserung!"

Im restlichen Land sind ebenfalls Kommunalwahlen angesetzt. Rund 28,6 Millionen Ukrainer sind aufgerufen, neue Bürgermeister und Abgeordnete regionaler und örtlicher Parlamente zu bestimmen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr bis 19.00 Uhr MEZ) geöffnet. Erste Prognosen für die Großstädte werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale erwartet. Die Abstimmung wird wegen massiv steigender Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus unter strengen Hygienevorschriften organisiert.

Der Urnengang gilt auch als Stimmungstest für den seit Mai 2019 regierenden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine Partei Diener des Volkes. Der 42-jährige Staatschef hat parallel zur Abstimmung eine Umfrage unter anderem zur Legalisierung von medizinischem Cannabis angesetzt.

Nicht gewählt wird in den seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrollierten Teilen der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk. Trotz Waffenruhe dürfen auch im Regierungsgebiet etwa eine halbe Million Ukrainer entlang der Frontlinie nicht über ihre örtlichen Vertreter abstimmen. In dem seit 2014 andauernden Konflikt wurden UN-Schätzungen zufolge mehr als 13.000 Menschen getötet.