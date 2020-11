Koalition in Wien - NEOS laut ÖVP schon umgefallen

Die Wiener NEOS sind nach Ansicht der ÖVP schon zu Beginn der Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ umgefallen. Sie würden bereits in verschiedenen Verhandlungsbereichen Rückzieher andeuten und Themen auf die Bundesebene abschieben, befand der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Aussendung am Donnerstag.

"Die SPÖ Wien hat sich für den bequemsten Weg mit dem schwächsten Partner entschieden", konstatierte er: "Bequem für die SPÖ ist aber nicht gut für Wien. Denn damit geht es weiter wie bisher, ohne notwendige Veränderungen in der Integration, ohne Entlastung der Wirtschaft und ohne notwendige Reformen." Nicht zuletzt müssten Parallelgesellschaften, Radikalisierung und Extremismus aktiv bekämpft werden. Hier habe NEOS-Chef Christoph Wiederkehr entsprechende Ankündigungen vermissen lassen.

Wiederkehr hatte im Interview mit der APA bekräftigt, dass man etwa für die Sonntagsöffnung und ein Gehaltsmonitoring für Mieter im Gemeindebau eintrete. Eine Umsetzung sei zum Teil aber nur auf Bundesebene möglich bzw. würde - im Fall der Sonntagsöffnung - am Widerstand der SPÖ und der Sozialpartner scheitern. Beide Forderungen hat auch die ÖVP immer wieder erhoben.