"Klimts Model": In Italien erscheint Roman über wiedergefundenes Bild

Für Aufsehen sorgte vor elf Monaten das nach 23 Jahren in der Stadt Piacenza wiedergefundene Klimt-Gemälde "Bildnis einer Frau". Das Werk, das 1997 aus einer Kunstgalerie gestohlen wurde, tauchte unter rätselhaften Umständen im vergangenen Dezember in einem Verlies in der Nähe des Museums wieder auf, aus dem es entwendet worden war. Über das Porträt, das Klimt in seinen letzten Lebensjahren geschaffen hat, erscheint jetzt in Italien ein Roman.

"La modella di Klimt" ("Klimts Model: Die wahre Geschichte des wiedergefundenen Meisterwerks") lautet der Titel des Werks, das von dem in Piacenza lebenden Philologen und Schriftsteller Gabriele Dadati geschrieben wurde und am 12. November im Verlag "Baldini+Castoldi" erscheint. Der 38-jährige Dadati arbeitete einige Jahre als Assistent von Stefano Fugazza, Direktor der Galerie Ricci Oddi, als das Bild 1997 gestohlen wurde. Fugazza starb 2009 im Alter von 54 Jahren.

"Der Diebstahl des Gemäldes aus der Galerie war für Fugazza ein riesiger Schmerz, der ihn in seinen letzten Lebensjahren schwer belastete. Das Klimt-Gemälde wurde gefunden, als ich an einer Schau anlässlich seines zehnjährigen Todestags arbeitete. Dass das Porträt ausgerechnet in den Tagen vor der Ausstellung zu Fugazzas Ehren wiedergefunden wurde, habe ich als Zeichen betrachtet und es hat mich bewogen, einen Roman über das Bild zu schreiben", erzählt Dadati im Gespräch mit der APA. Er hofft, dass sein Buch bald auch in die deutsche Sprache übersetzt wird.

Wahre historische Ereignisse und Fiktion verbinden sich in dem Roman, in dem Dadati drei Fragen nachgeht: Wer hat das Bild gestohlen und wer sorgte dafür, dass das Porträt in einem Müllsack in einem schmutzigen und feuchten Verlies wiedergefunden wurde? Und vor allem: Warum übermalte Klimt das Porträt, nachdem es 1912 in Dresden bereits ausgestellt worden war? Das Mädchen auf dem Ursprungsbild zeigte eine junge Frau mit Hut und Boa mit einer Narbe. Vom übermalten Sujet existiert eine Reproduktion.

Mit dem Geheimnis befasst sich im Roman Fredolin Schneider, ein Wiener Kunsthistoriker, der vieles über das Bild weiß. Das Buch führt den Leser auf die Spuren des Klimt-Gemäldes, dessen mysteriöse Geschichte sich vom Wien der Secession über das ganze 20. Jahrhundert bis in unsere Tage hinzieht. "Für mich war der Roman eine wunderbare Gelegenheiten, in das Wien der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg einzutauchen, die Jahre des älteren Sigmund Freud, der Secession, der letzten Phase der habsburgischen Monarchie", berichtet Dadati.

Dabei handle es sich um eine Zeit, in der die Emanzipation der Frauen voranschritt. "Frauen werden zu Protagonistinnen der Geschichte und viele Künstler haben davor unbewusst Angst, wie auch aus den Gemälden dieser Zeit hervorgeht", meinte der Autor.

Dadatis Werk ist in schwierigen Monaten für die Stadt Piacenza entstanden. "Piacenza ist vom Coronavirus hart getroffen worden. Die Stadt liegt nicht weit von der südlichen Lombardei entfernt, in der die Epidemie im Februar ausgebrochen ist. Das Frühjahr war wegen der Pandemie für uns alle sehr deprimierend. Daher war es für mich ein Privileg, in die Atmosphäre der Wiener Secession eintauchen und diesen Roman schreiben zu können ", betont der Autor, der 2018 einen Roman über den Bildhauer Antonio Canova ("Die letzte Nacht Antonio Canovas") geschrieben hat.

Klimts in Piacenza wiedergefundenes Bild ist Teil einer Serie von Damenporträts. Das zwischen 1916 und 1917 entstandene Gemälde zeigt Gesicht und Torso einer jungen Frau mit braunem Haar vor grünem Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft Piacenza teilte am 17. Jänner mit, dass das zufällig in einem Verlies unweit der Galerie wiedergefundene Gemälde echt ist. Es wird ab dem 28. November wieder in der Kunstgalerie ausgestellt, aus der es im Februar 1997 entwendet worden war. Bis 2022 sind mehrere Events zu Ehren des wiedergefundenen Gemäldes vorgesehen. So ist in der Galerie vom 28. März 2021 bis zum 11. Oktober 2021 eine Ausstellung mit dem Titel "Klimt und die geheimen Meister der Galerie Ricci Oddi" vorgesehen. Dabei soll das Klimt-Werk mit Gemälden zeitgenössischer Künstler verglichen werden, die in der Galerie aufbewahrt sind.

Die einmalige Geschichte des Gemäldes inspiriert auch Regisseure. So plant der aus Piacenza stammende Marco Bellocchio einen Film über das Klimt-Werk. Am Projekt arbeitet Bellocchio mit seinem Sohn, dem Filmproduzenten Piergiorgio Bellocchio, sowie mit den Regisseursbrüdern Antonio und Marco Manetti.