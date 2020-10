Kleinkind in Kärnten vom heißen Teewasser verbrüht

Ein zehn Monate alter Bub hat Samstagvormittag in der Kärntner Gemeinde Greifenburg (Bezirk Spittal/Drau) schwere Verbrennungen erlitten: Das Kleinkind war auf dem Schoß seines Vaters gesessen und griff in einem unbeobachteten Moment nach einem Häferl mit heißem Tee und kippte es um. Das Wasser rann vom Tisch und über ein Bein des Buben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen, informierte die Landespolizeidirektion Kärnten.