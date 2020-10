Kleines Orchester macht große Oper: Händels "Alcina" in Klagenfurt

Nachdem zwei Musiker positiv getestet worden waren, war zu Mittag noch nicht klar, ob am Abend gespielt werden kann. Doch das Experiment gelang überzeugend. Die in eine kriegerische Gegenwart geholte Inszenierung von Florentine Klepper und die leichthändige musikalische Leitung durch Barockspezialist Attilio Cremonesi ernteten bei der gestrigen "Alcina"-Premiere im Stadttheater Klagenfurt stehende Ovationen.

Alcina, die Zauberin aus Ariosts Kreuzritter-Epos "Orlando furioso", ist bei Georg Friedrich Händel eine anfangs selbstbewusste Verführerin, die schließlich als von Verlassensängsten getriebene, trotz ihrer Tricksereien scheiternde alte Frau endet. Die 1735 in London uraufgeführte Zauberoper ist in der - pandemiebedingt auf 100 Minuten gekürzten - Klagenfurter Fassung ein mitreißendes Wechselbad der Gefühle mit berührenden Arien und teils schrägen Bildern.

Zu verdanken ist das dem souveränen Sänger-Ensemble, allen voran Kiandra Howarth in der Titelrolle - eine wasserstoffblonde Femme fatale, die ihre Entzauberung unter Schmerzen erkennen muss. Bryony Dwyer als ihre Schwester ist eine kokett-sinnliche, meist barfuß agierende Morgana. Eleonore Pancrazi in der Hosenrolle des von Alcina bezauberten Ruggiero und Feride Büyükdenktas als seine als Mann verkleidete Verlobte Bradamante vervollständigen das starke Sängerinnen-Quartett, dem Pablo Martinez als Oronte und Nicholas Crawley als Melisso zur Seite stehen. Mit dramatischem Pathos, Stimmsicherheit und Spielfreude erzählt das motivierte Ensemble die an Manipulationen und Missverständnissen reiche Geschichte.

Darin macht sich Bradamante aus der kriegerischen Ritter-Welt auf, ihren verschollenen Verlobten Ruggiero zu suchen. Mit ihrem Begleiter Melisso landet sie auf der Zauberinsel von Alcina, wo sie nach einigen Verwirrungen und Verwechslungen den Gesuchten zur Rückkehr in seine Welt bewegen kann. Alcina, die ihre Liebhaber in Steine und Pflanzen verwandelt hat, sobald sie ihrer überdrüssig geworden war, schafft es nicht, ihre wahre Liebe Ruggiero in ihrem exotischen Paradies festzuhalten.

Regisseurin Florentine Klepper machte dieses Paradies zu einem verwinkelten Garten, den die abgelegten Liebhaber Alcinas als wuchernde Blütenranken bevölkern. Der Einbruch der Welt in dieses scheinbar poetische Idyll geschieht durch die beiden gestrandeten Männer, die in Militärstiefeln und Soldatenmontur auf der Suche nach Ruggiero sind. Witzige Details wie ein Gewächshaus, in dem die schöne Hexe ihre Rauschmittel produziert, Disco-Kugeln, die das Licht bis in den Publikumsraum streuen oder ein Griller, auf dem zwischendurch Würstchen gebraten werden, lassen bei der Szenerie an eine Kommune denken. Als aller Zauber nichts mehr hilft, hat sich Alcinas Hofstaat längst in ein martialisch wirkendes Heer in Uniform und mit Maschinengewehren verwandelt. Nicht mit dem Chor wie im Original, sondern mit einer traurigen Arie der vernichteten Alcina endet das Drama.

Die besondere Leistung der Musiker hob nach minutenlangen Standing ovations des Publikums anschließend Intendant Aron Stiehl hervor. Namentlich bedankte er sich bei ihnen, nachdem er jedem eine Rose überreicht hatte: Bei Cembalistin Anna Fontana und dem Streicherquintett Eszter Kleinman-Stankowsky (Violine 1), Helmut Rosson (Violine 2), Rui Hashiba (Viola), Wilhelm Pflegerl (Violoncello) und Sebastian Stingl (Kontrabass).

(S E R V I C E - "Alcina", Dramma per musica in drei Akten von Georg Friedrich Händel, Libretto von einem unbekannten Autor nach Antonio Fanzaglias Textbuch zur Riccardo Broschis "L'isola di Alcina" (1728), nach Ludovico Ariostos "Olando furioso" (1516), in deutscher Sprache mit Übertiteln. Stadttheater Klagenfurt. Musikalische Leitung: Attilio Cremonesi, Regie: Florentine Klepper, Bühne: Martina Segna, Kostüme: Adriane Westerbarkey, Choreinstudierung: Günter Wallner, Dramaturgie: Markus Hänsel. Mit: Kiandra Howarth (Alcina), Eleonore Pancrazi (Ruggiero), Bryony Dwyer (Morgana), Feride Büyükdenktas (Bradamante), Pablo Martinez (Oronte), Nicholas Crawley (Melisso), Kärntner Sinfonieorchester (Anna Fontana, Eszter Kleinman-Stankowsky, Helmut Rosson, Rui Hashiba, Wilhelm Pflegerl, Sebastian Stingl), Chor des Stadttheaters Klagenfurt. Weitere Aufführungen: 28., 31. Oktober, 6., 15., 17., 19., 21., 25., 28. November, 5., 11. Dezember, jeweils 19.30 Uhr)