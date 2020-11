Wegen Brandstiftung ist in der Nacht auf Sonntag ein 20-jähriger Klagenfurter angezeigt worden. Laut Polizei hatte er im Stadtteil St. Peter an drei verschiedenen Orten Mülltonnen in Brand gesetzt, die von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht wurden. Der 20-Jährige wurde ausgeforscht, weil er vor einem Zeugen mit der Brandstiftung geprahlt hatte.