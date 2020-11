Klagenfurter FPÖ-Politikerin Wassermann soll neue Stadträtin werden

Die Klagenfurter FPÖ hat am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz Sandra Wassermann als neue Stadträtin präsentiert. Die 35-jährige Unternehmerin, aktuell noch Gemeinderätin, soll Christian Scheider nachfolgen. Dieser war diese Woche aus der FPÖ ausgetreten und hatte seine Kandidatur bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2021 für die Oppositionspartei "Team Kärnten" bekannt gegeben. Die FPÖ will ihn deshalb rasch ersetzen.

Die Sitzung, in welcher der Wechsel vollzogen wird, wird voraussichtlich am 20. November stattfinden, sagte Stadtparteiobmann Wolfgang Germ. Er meinte, es brauche in der aktuellen Situation eine stabile Persönlichkeit und nicht jemanden, der, wenn es einmal nicht so läuft, das sinkende Schiff verlässt. Mit letzterem meinte er die FPÖ und sprach auch die Wien-Wahl an, bei der die Freiheitlichen schlecht abgeschnitten hatten.

Germ lobte Wassermann als fleißig, ehrgeizig und loyal. Die frühere Nationalratsabgeordnete selbst betonte unter anderem ihr soziales Engagement. Wassermann soll, sofern es der Stadtsenat nicht anders beschließt, Scheiders Agenden übernehmen. Diese sind Feuerwehr, Friedhöfe sowie Straßenbau und Verkehr.