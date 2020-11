Karriere-Netzwerk New Work meldet 1,7 Millionen neue Mitglieder

Das ehemals als Xing firmierende Karriere-Netzwerk New Work hat in der Coronakrise neue Mitglieder gewonnen. Die Zahl sei in den ersten neun Monaten um rund 1,7 Millionen auf aktuell 18,5 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Hamburg mit.

Der Umsatz des deutschen LinkedIn-Konkurrenten legte von Jänner bis September trotz coronabedingter Rückgänge im Veranstaltungsbereich um 4 Prozent auf 204,5 Mio. Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um 7 Prozent auf 67,5 Mio. Euro. New Work bestätigte die Jahresprognose. Allerdings sagte Firmenchefin Petra von Strombeck, das Geschäft sei von Corona "spürbar beeinträchtigt" und kündigte Einsparungen an.

New Work hat in Österreich rund 280 Mitarbeiter und aktuell rund 1,5 Mio. Mitglieder, das sind um 12 Prozent mehr als zum Vergleichszeitraum 2019. Seit Jahresbeginn 2020 seien rund 110.000 neue Mitglieder in Österreich dazugekommen, teilte das Unternehmen mit.