Karate: "Allerheiligen"-Länderkampf Österreich - Deutschland abgesagt

Der für 1. November in Salzburg angesetzt gewesene Karate-Länderkampf Österreich gegen Deutschland ist abgesagt worden. Primärer Grund ist die am Donnerstag wegen der Coronakrise erlassene deutsche Reisewarnung für ganz Österreich außer Kärnten. Bis dahin glaubte man beim Österreichischen Karate-Verband (ÖKB), das Problem des regionalen Veranstaltungsverbots gelöst zu haben, wechselte von Hallein/Rif (Tennengau) in eine Halle in die nicht vom Verbot betroffene Stadt Salzburg.

ÖKB-Generalsekretär Ewald Roth hofft, dass eine Austragung des Länderkampfes zu Jahresbeginn möglich ist. "Wenn die Premier League im Jänner starten sollte, würden wir das davor als Auftakt machen", erklärte Roth der APA - Austria Presse Agentur. "Bei uns scharren alle in den Startlöchern." Die Junioren-EM sei bereits von Februar auf August 2021 verschoben worden. Die Austragung der Staatsmeisterschaften in vier Wochen am 21./22. November in Saalfelden ist auch alles andere als sicher.