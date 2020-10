Kärntner stach Kontrahenten in Bauch: In Anstalt eingewiesen

Weil er im Wahn seinem Nachbarn ein Messer in den Bauch gestochen haben soll, ist am Freitag ein 45-jähriger Kärntner von einem Geschworenengericht am Landesgericht Klagenfurt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann leidet unter einer Geisteskrankheit und es besteht die Gefahr, dass er wieder Taten mit schweren Folgen begeht.

Wäre der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, dann wäre der Angriff als absichtlich schwere Körperverletzung gewertet worden. Alle acht Geschworenen sprachen sich gegen versuchten Mord als Anlasstat aus, stimmten aber für eine Einweisung in eine Anstalt.

Der Vorfall hatte sich im April 2019 in Wolfsberg ereignet. Der 45-Jährige war mit seinem Nachbarn in Streit geraten und hatte ihm ein Klappmesser in den Bauch gestochen. Der Schwerverletzte schleppte sich noch ins Freie, wo er zusammenbrach. Er habe sich nur wehren wollen, der Nachbar habe ihn angegriffen, sagte der 45-Jährige in der Einvernahme durch den Vorsitzenden des Geschworenensenats, Richter Gerhard Pöllinger-Sorre. Allerdings wichen seine Schilderungen, die er vor der Polizei und beim Psychiater abgegeben hatte, und jene, die er in der Hauptverhandlung präsentierte, zum Teil deutlich voneinander ab.

Der Prozess hatte schon im Sommer begonnen, er hatte damals aber vertagt werden müssen, weil das Opfer, das als Zeuge aussagen hätte sollen, nicht zur Verhandlung gekommen war. Am Freitag wurde der 57-Jährige von der Polizei vorgeführt, machte vor dem Geschworenensenat aber nur äußerst verworrene Angaben. Der psychiatrische Sachverständige, Peter Hofmann, machte dafür das sogenannte Korsakow-Syndrom verantwortlich, eine Form der Amnesie, die auf schweren Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist: "Eine geordnete Vernehmung ist nicht durchführbar."

Also wurde bei der Verhandlung die Aussage des Opfers verlesen, die der 57-Jährige am Tag nach der Tat gemacht hatte, und bei der seine Erinnerungen noch frisch waren. Damals hatte er angegeben, dass ihn sein Nachbar aus einem nichtigen Grund in den Bauch gestochen hatte.

Wegen Erkrankungen des 45-Jährigen - er leidet etwa an Paranoia, Schizophrenie, Epilepsie und den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas - seien Gewalttaten jederzeit wieder möglich, führte der Sachverständige aus, er sei in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen. In der Vergangenheit war der Mann bereits 27 Mal in psychiatrischen Einrichtungen, meistens, weil er aggressiv aufgefallen war.

Markus Steinacher, der Verteidiger des Mannes, stimmte Hofmann zu, dass sein Mandant einzuweisen sei, er plädierte aber auf fahrlässige schwere Körperverletzung. Staatsanwältin Doris Kügler verwies in ihrem Plädoyer hingegen auf die schwere Verletzung hin, die das Opfer erlitten hatte, der Stich sei mit großer Wucht ausgeführt worden: "Bei so einem Stich nimmt man in der Regel den Tod des Opfers billigend in Kauf."

Der 45-Jährige akzeptierte die Entscheidung, Staatsanwältin Kügler gab keine Erklärung ab. Die Entscheidung ist damit nicht rechtskräftig.