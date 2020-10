Kärntner Skigebiete hoffen auf einheimische Sportler

Die Kärntner Skigebiete hoffen in der kommenden Saison vor allem auf einheimische Wintersportler. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Wirtschaftskammer sagten, verzeichne man beim Vorverkauf der Saisonkarten bisher zwar ein Minus von 20 bis 25 Prozent, doch das sei nicht so schlimm wie befürchtet. Trotz Krise hätten die Kärntner Seilbahnbetreiber heuer 22 Mio. Euro in neue Anlagen, Beschneiungsanlagen und Sicherheitssysteme investiert.

Der Kärntner Tourismus hat die Sommersaison mit dem sprichwörtlichen "blauen Auge" überstanden - das war auch bei den Seilbahnen der Fall. "Wir verzeichnen ein Minus von rund zehn Prozent. Für uns ist das grundsätzlich erfreulich, denn im Frühjahr sind wir noch von ganz anderen Szenarien ausgegangen", sagte Manuel Kapeller-Hopfgartner, der neue Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen.

Ein Minus, das nicht ganz so drastisch ausgefallen ist wie befürchtet, verzeichnete man auch beim bisherigen Vorverkauf des 610 Euro teuren Kärnten Skipasses, erklärte Wolfgang Löscher, der Geschäftsführer der Kärntner Skipass Vertriebs- und Marketing GmbH: "Die Nachfrage ist erstaunlich positiv. Wir haben befürchtet, dass sie bei Saisonkarten gegen null gehen wird. Nun liegen wir etwa 20 bis 25 Prozent hinter dem hervorragenden vorigen Winter." Wegen der drohenden Corona-Gefahr gibt es eine Rückvergütungsgarantie: Wird bis 15. Jänner 2021 ein mehr als vierwöchiger Lockdown verordnet, bekommt man 50 Prozent des Preises zurück, bei einem Lockdown vor 15. Februar gibt es noch ein Drittel.

Für den heurigen Winter hoffen die Verantwortlichen darauf, dass das Minus bei den ausländischen Touristen nicht allzu groß ist. Würden diese ausbleiben, so sieht Fachgruppenobmann Kapeller-Hopfgartner darin allerdings eine Chance: "Dann wird es dementsprechend mehr Platz auf den Pisten geben, was zu einer Rückholaktion führen könnte. Dann werden vielleicht Einheimische wieder Skifahren gehen, die schon lange nicht mehr auf der Piste waren."

Geplant ist, dass die Kärntner Skigebiete ab dem letzten November-Wochenende in die Saison starten - viele mit neuen Angeboten. "Schon im März und April haben sich die Seilbahnbetreiber heuer entschieden, trotz Krise zu investieren", betonte Kapeller-Hopfgartner. Am meisten Geld in die Hand genommen wurde im Skigebiet Bad Kleinkirchheim mit 8,5 Mio. Euro, hier wurde mit der Spitzeck-Bahn ein neuer Sechser-Sessellift errichtet. Auf der Gerlitzen wurden fünf Mio. Euro investiert, am Nassfeld 3,25 Mio. Euro.

Das Geld floss aber nicht nur in neue Lifte und Beschneiungsanlagen, sondern auch in Sicherheitssysteme zum Schutz vor dem Coronavirus. Leitsysteme wurden installiert, Desinfektionsmittelspender aufgestellt und Multifunktionstücher, die als Mund-Nasen-Schutz gelten, angeschafft. Der Ansteckungsgefahr wollen einzelne Skigebiete zum Beispiel mit verlängerter Betriebszeit, höherer Fahrgeschwindigkeit und Mitarbeiter-Testungen begegnen. Kräftig investiert wurde laut Angaben der Wirtschaftskammer auch in Online-Shops, bei denen Skikarten im Voraus gekauft werden können - vor Ort können diese dann an neuen Selbstbedienungs-Terminals abgeholt werden.

Investitionen werden in den Kärntner Skigebieten in den kommenden Jahren aber noch weitere notwendig sein, erklärte Löscher: Allein den Investitionsbedarf größerer Seilbahnen, zum Beispiel um das Angebot in der derzeitigen Form aufrecht zu erhalten, bezifferte er am Mittwoch mit rund 200 Millionen Euro. Eine Förderkulisse im Ausmaß von etwa 20 Prozent sei hier anzustreben.