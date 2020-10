Kärntner Arbeiterkammer kritisiert gestiegenen Skiticket-Preise

Die Kärntner Arbeiterkammer hat am Donnerstag die jährliche Preiserhöhung bei den Tickets der Skigebiete kritisiert. Kosteten vergangene Saison die teuersten Tageskarten in Kärnten 49 Euro, werden es im Winter 2020/21 51 Euro sein. "Die Preiserhöhungen für Kärntens Skikarten und Skipässe sind das falsche Signal in Zeiten, in denen Skigebiete aufgrund von Reisewarnungen ohnehin auf Einheimische setzen müssen", meinte AK-Präsident Günther Goach in einer Aussendung.

Angesichts der geschwächten Kaufkraft durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit erscheint der Arbeiterkammer eine Verteuerung des beliebten Wintersports nicht angebracht. Wegen ausbleibender Wintertouristen und damit sinkender Nachfrage hält Goach die Preiserhöhung für kontraproduktiv und rät zu Preisermäßigungen für Familien.