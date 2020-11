Kärnten-Wahl - SPÖ veranstaltet Motivations-Konferenz via Partei-App

Die SPÖ Kärnten veranstaltet am Samstag einen kleinen, digitalen Parteitag zur Einstimmung der Mitglieder auf die Kommunalwahlen am 28. Februar 2021. Etwa eine Stunde lang werden - coronabedingt - via Partei-App unter anderem Redebeiträge von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eingespielt, die auch für Journalisten zugänglich sind. Anschließend haben Mitglieder noch die Möglichkeit, mit Landeshauptmann Peter Kaiser zu chatten.

Beschlüsse oder Entscheidungen sind nicht geplant. Über Kandidaten und Listen entscheiden die Orts- bzw. Stadtparteien, erklärte Landesgeschäftsführer Andreas Sucher auf APA-Anfrage. Bei der "Kärnten-Konferenz" gehe es rein um die Motivation der Mitglieder. "Wir vermissen den persönlichen Kontakt zu unseren Mitgliedern. (...) Doch wir müssen uns den Umständen der Zeit beugen."