Judo: Polleres nach Sieg über Weltmeisterin Dritte in Budapest

Michaela Polleres hat am Samstag beim Judo-Grand-Slam in Budapest in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm den dritten Platz belegt. Im Semifinale musste sich die 23-jährige Niederösterreicherin der Französin Margaux Pimot geschlagen geben, im kleinen Finale besiegte sie aber die französische Weltmeisterin und Weltranglisten-Erste Marie Eve Gahie nach einem Konterangriff mit Waza-ari.

"Dieser Sieg im kleinen Finale gegen Marie Eve Gahie zählt richtig viel - eine Weltmeisterin und Nummer 1 der Welt bei einem Grand-Slam-Turnier zu schlagen, das gelingt einem nicht alle Tage. Damit weiß ich, dass ich jede schlagen kann", freute sich Polleres.

Siebente Plätze gab es für Lukas Reiter (bis 73 kg), Shamil Borchashvili (-81) und Magdalena Krssakova (-63).