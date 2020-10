Judo: Filzmoser bei Grand Slam in Budapest in erster Runde out

Die Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser ist am Freitag beim Judo-Grand-Slam in Budapest in Runde eins ausgeschieden. Die 40-Jährige unterlag der Brasilianerin Jessica Pereira in der Klasse bis 57 kg mit Waza-ari. "Sabrina wirkte verunsichert, hat nicht attackiert", meinte ÖJV-Nationalcoach Patrick Rusch. Filzmoser hatte Ende August einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, vergangene Woche gab sie bei den Staatsmeisterschaften in Oberwart ein siegreiches Comeback.