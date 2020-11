Italiens Wirtschaftsminister Padoan verzichtet auf Sitz im Parlament

Italiens ehemaliger Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan, der Mitte Oktober zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Bank-Austria-Mutter UniCredit designiert worden ist, hat am Mittwoch auf seinen Abgeordnetensitz verzichtet. Der Rücktritt wurde vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer Roberto Fico bekannt gegeben.

Der in den Reihen der Sozialdemokraten (PD - Partito Democratico) 2018 gewählte Padoan ist bereits in den Aufsichtsrat der Bank-Austria-Mutter UniCredit eingestiegen. Im kommenden April soll er dann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der UniCredit aufrücken. Der 70-jährige Padoan, der von 2014 bis 2018 den Posten des Wirtschaftsministers in den Regierungen von Premier Matteo Renzi und Paolo Gentiloni bekleidet hatte, soll den aktuellen Verwaltungsratspräsidenten Cesare Bisoni ersetzen.

Als designierter Verwaltungsratspräsident wird Padoan die Liste der Kandidaten für den neuen UniCredit-Aufsichtsrat erstellen, der von 2021 bis 2023 im Amt bleiben wird. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sollen bei der Aktionärsversammlung im kommenden April gewählt werden.

Die Designierung des ehemaligen Wirtschaftsministers zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der UniCredit war in Italien auf Kritik gestoßen. Padoan hatte 2017 als Wirtschaftsminister maßgeblich die Verstaatlichung der kriselnden Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) organisiert. Die älteste Bank der Welt wurde mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket der Regierung vor dem Zusammenbruch bewahrt. Der Staat hält derzeit einen Anteil von 68 Prozent.

Bis Ende 2021 muss Monte Paschi nach den Vorgaben der EU wieder privatisiert werden. Als geeigneter Partner wurde zuletzt die UniCredit in Spiel gebracht. Laut Kritikern sei Padoan zum Verwaltungsratspräsidenten der Bank-Austria-Mutter designiert worden, um die Übernahme von MPS durch UniCredit in die Wege zu leiten.