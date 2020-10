Italiens Staatsbank will Autostrade mehrheitlich übernehmen

Im Ringen um die Zukunft des italienischen Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia (ASPI) hat der Aufsichtsrat der Staatsbank CDP grünes Licht für die Einreichung eines Angebots zur Übernahme einer 88-prozentigen Beteiligung an ASPI gegeben. Dem Mehrheitsaktionär der Autobahngesellschaft, der börsennotierten Holding Atlantia, solle ein Memorandum of Understanding unterbreitet werden, teilte CDP am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.

Atlantia hält 88 Prozent an Autostrade, der Rest gehört Investoren um die Allianz und die chinesische Silk Road. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua, bei dem vor zwei Jahren 43 Menschen starben, hatte die italienische Regierung beschlossen, dass sich Atlantia aus der ASPI-Beteiligung zurückziehen muss. Sonst würde Autostrade die Lizenz für rund 3.000 Kilometer Autobahn und andere Mautstraßen entzogen.

Die von der Familie Benetton beherrschte Holding soll bei der Instandhaltung des Mautstraßennetzes gespart haben. Die Holding ist auch an italienischen Flughäfen und am Mautsystem-Betreiber Telepass beteiligt.