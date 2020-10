Italien feiert Modigliani 100 Jahre nach seinem Tod mit Online-Schau

Italien feiert den Maler und Bildhauer Amedeo Modigliani (1884-1920) 100 Jahre nach seinem Tod mit einer virtuellen Ausstellung, die heute (Donnerstag) eröffnet worden ist. "Nel segno di Modigliani" (Im Zeichen Modiglianis) heißt die Online-Schau, die auf der Webweite www.nelsegnodimodigliani.it abrufbar ist und am Donnerstag in Rom vorgestellt wurde.

Die Feierlichkeiten und fünf geplante Ausstellungen anlässlich des 100. Todestags des toskanischen Künstlers mussten wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt werden. "Wir haben aber nicht resigniert und eine virtuelle Ausstellung zu Modiglianis Ehren organisiert. Sie ermöglicht Kunstinteressierten den Einstieg in die Welt Modiglianis, der wie wenige das romantische Mythos des genialen und rebellischen Künstlers verkörpert hat", berichtete Luciano Renzi, Präsident des Instituts Amedeo Modigliani, im Gespräch mit der APA in Rom. Die Ausstellung in italienischer und englischer Sprache wurde vom Modigliani-Institut zusammen mit der Region Latium organisiert.

"Die Schau ermöglicht es dem Besucher, in die kulturelle und familiäre Atmosphäre einzutauchen, die die Lebenserfahrung und die künstlerische Laufbahn Modiglianis, dem größten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts, geprägt haben", kommentierte Renzi.

Die Schau begleitet den Besucher auf der Entdeckung von 60 Meisterwerken des Künstlers. Gezeigt werden auch ein Dutzend Fotos und Videos, sowie die Wohnungen in der Toskana, auf Sardinien und in Paris, in denen Modigliani gelebt und seine Werke kreiert hat.

"Modì", wie der Künstler liebevoll genannt wurde, hatte seinen Wohnort 1906 nach Paris verlegt, wo er unter ärmsten Bedingungen seine Bilder mit den charakteristischen lang gezogenen Gesichtern schuf. Modigliani malte insgesamt 22 liegende nackte Frauen, die damals für einen Skandal in der Kunstwelt sorgten. Die meisten davon sind heute im Besitz von Museen.