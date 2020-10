Iran zu "Presse"-Bericht: "Unbegründete Anschuldigungen"

Die iranische Botschaft in Wien hat Terror-Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter zurückgewiesen. Die "Presse" hatte am Freitag berichtet, der belgische Geheimdienst gehe davon aus, dass der Plan für den 2018 vereitelten mutmaßlichen Anschlag auf iranische Exil-Oppositionelle in Frankreich durch den Mann "im Namen des Iran konzipiert und vorangetrieben wurde".

"Verbreitung von unbegründeten Anschuldigungen durch einige Medien gegen iranische BürgerInnen in klarer Missachtung d. Medien-Professionalität, ethischen Werte&Prinzips d. Unschuldsv.(ermutung), ist sehr bedauerlich. Werben für notorischen Terroristen-Kult ist falscher Ansatz", schrieb die Botschaft am Freitag auf Twitter.

Die "Presse" hatte aus Prozessunterlagen gegen den Mann berichtet, der seit 2018 in Belgien im Gefängnis sitzt. Er soll einen Anschlag auf einen Kongress der Oppositionsgruppe "Nationaler Widerstandsrat des Iran" (NRWI), besser bekannt als Volksmujaheddin, organisiert haben. Maryam Rajavi, die Anführerin der Gruppierung, die linke und islamische Ideen verbindet, lebt im Exil in Frankreich. Die Volksmujaheddin werden vom Iran seit der Durchführung von mehreren Anschlägen in den frühen 1980er Jahren als Terrorgruppe betrachtet.

Der frühere Dritte Botschaftssekretär der iranischen Vertretung in Österreich wurde an einer Autobahnraststätte in Deutschland festgenommen. Der Prozess gegen ihn und drei weitere Angeklagte soll am 27. November beginnen.