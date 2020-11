Internationale Pressestimmen zur US-Präsidentenwahl

Zur US-Präsidentenwahl schreiben Zeitungen am Mittwoch:

"De Tijd" (Brüssel):

"Donald Trump konnte durchaus auf der Welle einer starken Konjunktur reiten, die zu hohen Börsenkursen und niedriger Arbeitslosigkeit geführt hatte. Auf diese Weise hoffte der Präsident, sich eine zweite Amtszeit zu sichern. Doch die Corona-Krise stürzte die Wirtschaft in eine Rezession und zugleich nahmen die ethnischen Spannungen zu.

Die USA waren bereits ein stark zerstrittenes Land, bevor Trump an die Macht kam, doch er hat die Gegensätze noch weiter vertieft. Dieser Präsident wurde zum Symbol der Spaltung. Nicht nur in der Politik. Selbst die klassischen Medien ergriffen Partei und sogar bei großen Publikationen wurde das Streben nach einigermaßen Objektivität über Bord geworfen. Man war entweder für oder gegen Trump, und das bestimmte die Berichterstattung."

"Dagens Nyheter" (Stockholm:

"'Sie versuchen, die Wahl zu stehlen', sagt Donald Trump - und ruft sich zum Wahlsieger aus, obwohl es noch kein Ergebnis gibt. Die US-Wahl könnte eher im Gericht als in den Wahllokalen entschieden werden. Das ist ein Alptraum, der das demokratische System auf eine harte Probe stellt. Die große Hoffnung liegt in den noch nicht ausgezählten Stimmzetteln. Vielleicht wird das Ergebnis so klar sein, dass es selbst ein Demagoge wie Donald Trump nicht in Frage stellen kann."

"Sydney Morning Herald":

"Wenn Trump sich gegen alle Widrigkeiten durchsetzt, ist es unwahrscheinlich, dass sich der Verlauf der letzten vier Jahre ändern wird. Amerika wird für immer anders sein als früher und der Bruch seiner traditionellen Beziehungen zum Rest der Welt wird lange dauern oder sogar permanent sein.

Wenn Biden gewinnt, bleiben einige der Narben dieser bizarren Periode in der Geschichte sowie die Spaltungen und das Misstrauen, die im In- und Ausland gesät wurden, weiter bestehen. Amerikas Politik könnte weniger unberechenbar und weniger aggressiv werden, seine Entscheidungsfindung überlegter und kollegialer und seine Sicht auf den Rest der Welt weniger misstrauisch. Aber seine frühere Rolle als unbestrittener Führer der liberalen Weltordnung und als führender Protagonist für Demokratie und freien Handel wird wahrscheinlich nie mehr dieselbe sein."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Wenn (Donald) Trumps Präsidentschaft einen Verdienst hat, dann den, die Schwächen dieses vielbewunderten Modells allen offengelegt zu haben. Die US-Verfassung ist 233 Jahre alt. Es ist die langlebigste der Welt. In den vielen Jahren wurden nur 27 Änderungen vorgenommen, obwohl mehr als 10.000 vorgeschlagen wurden. (...) Die gravierendste Konsequenz dieser Unveränderlichkeit der US-Verfassung ist eine schwere Unausgewogenheit des Systems, das dem Obersten Gerichtshof enorme Macht verleiht, dem einzigen Gremium, das die verfassungsrechtlichen Grundsätze der heutigen Realität anpassen kann. Der Oberste Gerichtshof diktiert also das Gesetz. (...) Der US-Präsident spricht im Namen der Nation, wird aber nicht vom Volk gewählt. Am 3. November entschieden die Wähler über die Wahlmänner für einen der Kandidaten, und um gewählt zu werden, muss die Mehrheit der Staaten und nicht die Mehrheit der Stimmen der Menschen gewonnen werden (...) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Verfassung, die ein weltweit als Vorbild genommenes politisches System hervorgebracht hat, Altersschwächen zeigt und nicht mehr sehr vorbildlich ist. Trump hat sich dabei nicht nur als Problem für sein Land herausgestellt, sondern auch für die Demokratie."