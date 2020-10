Internationale Pressestimmen zu Spannungen um Mohammed-Karikaturen

Internationale Zeitungen schreiben am Donnerstag zu den internationalen diplomatischen Spannungen um Karikaturen von Mohammed:

"Nepszava" (Budapest): Populisten heizen Konflikte um Muslime in Europa an

"Der aufgebauschte Skandal hat auch Geschädigte: die integrierten und integrierungswilligen französischen Muslime. Mag sein, dass die eine oder andere Äußerung Macrons sie in den Augen der (Mehrheits-)Gesellschaft anschwärzte, doch ungleich mehr geschadet hat, dass Erdogan und seine Gesinnungsfreunde der europäischen radikalen Rechten neue Munition für ihre Vision eines Zivilisationskonflikts lieferten. In Wirklichkeit verläuft aber die Konfliktlinie nicht zwischen der christlichen und der islamischen Welt, sondern zwischen den Populisten, die die Konflikte anheizen, um aus der Irreführung gutgläubiger Menschen politisches Kapital zu schlagen."

"Público" (Madrid): Erdogan verträgt sich mit Meinungsfreiheit nicht so gut

"Die Spannungen zwischen der Türkei und Frankreich haben nach der Veröffentlichung einer Erdogan-Karikatur durch Charlie Hebdo weiter zugenommen. Die türkische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die (französische) Satirezeitschrift eingeleitet. Erdogan attackiert sowohl Frankreich als auch den gesamten Westen sehr hart. Die türkische Regierung ist der Überzeugung, dass die Karikatur nicht von Meinungsfreiheit gedeckt ist. Meinungsfreiheit ist etwas, womit sich der türkische Führer nicht so gut verträgt: Er schließt Medien, die ihm nicht nahe stehen, und verfolgt auch Journalisten."

"De Telegraaf" (Amsterdam): Rhetorische Reaktion auf Erdogans Attacken genügt nicht

"Es ist bezeichnend für diesen türkischen Demagogen, dass er unter dem Vorwand eines angeblichen Angriffs auf den Islam Öl ins Feuer gießt, während dieser Konflikt in Wirklichkeit auf einen grausamen terroristischen Anschlag in Namen Allahs auf einen französischen Lehrer zurückzuführen ist, der die Meinungsfreiheit verteidigt hat. Zu den Opfern zählte vorher auch "Charlie Hebdo". Nach der Enthauptung des Lehrers kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Recht harte Maßnahmen gegen Islamisten an. Dafür wurde er von Erdogan grob beleidigt.

In unserem Land haben die Regierung und das Parlament Erdogans zänkische Angriffe verurteilt. Allerdings hat das allein keine Konsequenzen. Es scheint, als ob der alte Autokrat sich auf dem Weg zum Abgang an der Macht festzuklammern versucht, indem er Krawalle schürt. Das mag so sein, aber er wird noch bis mindestens 2023 der Präsident eines Landes sein, das dem freien Westen deutlich den Stinkefinger zeigt. Darauf sollte nicht mit Rhetorik, sondern mit Taten reagiert werden."