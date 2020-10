Internationale Pressestimmen zu neuem Abtreibungsgesetz in Polen

"Guardian" (London):

"Angesichts des autoritären Stils, der dieser Regierung eigen ist, scheint es sicher, dass das Urteil des Verfassungsgerichts in irgendeiner Form gesetzlich verankert wird, während Polens Nachbarn mit Bestürzung zuschauen. Dennoch könnte das Ausmaß der Pro-Choice-Proteste einen Wendepunkt darstellen. Die Version von katholischem Nationalismus, die von der (Regierungspartei) PiS vertreten wird, behandelt politische Gegner als Verräter an der Nation. Doch Polen ist ein EU-Mitgliedstaat und daher sollten seine Wertvorstellungen öffentlich debattiert und fair verhandelt, statt von Priestern diktiert und von einem Marionettengericht abgesegnet zu werden. Erfreulicherweise gibt es Anzeichen dafür, dass immer mehr Polen bereit sind, für dieses Recht zu kämpfen."

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Polen steht an der Schwelle grundlegender Veränderungen. Zwar steht nicht die Einführung eines neuen politischen Systems im Raum, aber eine radikale Veränderung des zivilisatorischen Denkens. Mit ihren Schritten - wie dem Verbot von Abtreibungen mithilfe des politisierten Verfassungsgerichts - spaltet die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) weiter die Gesellschaft. Das Land steuert auf eine offene Konfrontation zu. Schon lange nicht mehr mussten die Polen so sehr Angst vor Gewalt auf den Straßen haben wie heute. Es scheint am wahrscheinlichsten, dass der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski die Lage absichtlich zugespitzt hat, um nach den erwarteten Zusammenstößen der radikalen Linken und der radikalen Rechten strenge Maßnahmen treffen zu können und vielleicht sogar den Ausnahmezustand zu verhängen. (...) Anders als einen politischen Umsturz kann man das aus Sicht der Polen nicht nennen."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Mit der Wirklichkeit haben Ideologien in der Regel wenig gemein. Und so ist es auch hier: So hart sie auch sein mögen, eines werden alle Verschärfungen von Abtreibungsgesetzen nicht bewirken - weniger Abtreibungen. Die Abbruchrate ist in Ländern mit sehr strengen Gesetzen nicht niedriger als in Ländern mit liberaler Gesetzgebung. Die Frauen gehen stattdessen ins Ausland oder treiben illegal ab.

Wer hohe Geburtenraten wünscht, braucht indes keine Angst vor der Legalisierung von Abtreibungen zu haben. Die beiden europäischen Länder mit den höchsten Geburtenraten, Schweden und Frankreich, unterstützen ungewollt Schwangere auf vielfältige Weise. Dem ungeborenen Leben ist so besser geholfen. Und vor allem - den Frauen und Müttern."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Dies ist die typische Sprache von Diktatoren - von Viktor Janukowitsch in Kiew 2014, von Lukaschenko heute in Belarus oder von Putin. Sie alle sagen etwas ähnliches wie Kaczynski in seiner Rede: ein "geplanter" Angriff von "geschulten" Demonstranten. Feindlich, fremd, von außen gesteuert.

Die extreme Übertreibung und Dämonisierung sollen Furcht und Panik auslösen. Hier schlägt der schreckliche Feind eurer Religion, Tradition und polnischen Identität zu. Das ist zynische Soziotechnologie. So manipuliert man das Bewusstsein in der Überzeugung, dass das einfache Volk das schon kaufen wird."