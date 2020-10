Internationale Pressestimmen zu Aussagen von Papst zu Homosexuellen

Zu den jüngsten Aussagen von Papst Franziskus über das Recht auf Familie für Homosexuelle schreiben Zeitungen am Freitag:

"NZZ" (Zürich):

"Bisher hat die katholische Kirche in vielen Ländern die Anerkennung von zivilen Partnerschaften und Ehen zwischen Homosexuellen bekämpft. Jetzt nimmt der Papst zur Kenntnis, dass homosexuelle Menschen so wie alle andern Menschen ein Bedürfnis nach Gemeinschaft oder "Familie" haben. Er wünscht, dass dieses Bedürfnis durch das staatliche Recht, wenn auch nicht durch das kirchliche, anerkannt und geschützt wird. Er wendet sich damit ab von den Auffassungen seiner beiden unmittelbaren Amtsvorgänger. (...)

Die Diskussionen um Sexualmoral begleiten und verdunkeln die katholische Kirche und das Kirchenleben. Die Glaubenslehre mit der Festlegung, Homosexualität sei "objektiv gestört", widerspricht der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass Homosexualität bei manchen Menschen genetisch veranlagt ist. Sie gehört in christlicher Optik zum Schöpfungsplan Gottes, so wie Heterosexualität auch. Die Diskussion wird geführt, und das ist kein schlechtes Zeichen. Die katholische Kirche bewegt sich - auch wenn das nicht allen gefällt."

"El País" (Madrid):

"Die Unterstützung von Papst Franziskus bei der Ausarbeitung von Gesetzen zum Schutz rechtlicher Partnerschaften zwischen Menschen gleichen Geschlechts stellt einen erheblichen Schub für die Anerkennung des Rechts durch die katholische Kirche dar, öffentlich seine sexuelle Identität zu leben. Mit seinen Aussagen ist Franziskus weiter in die Richtung gegangen, die er 2013 selbst eingeschlagen hatte, als er sich fragte, ob es ihm überhaupt zustehe, Homosexuelle zu beurteilen. Die viel konkretere Erklärung, die diese Woche veröffentlicht wurde, weist nun der Institution einen Weg, die in vielen Ländern präsent ist, in denen die rechtliche Anerkennung homosexueller Partnerschaften verweigert wird.

Die Art und Weise, wie diese wichtige Botschaft verbreitet wird, ist schon ungewöhnlich. Erklärungen an Bord eines Flugzeugs, Interviews in der Presse oder im Fernsehen und jetzt in einem Dokumentarfilm gesammelte Sätze sind Instrumente, mit denen der Papst seine Standpunkte zum Ausdruck bringen kann. Die informelle Art der Veröffentlichung nimmt der Botschaft jedoch einen Teil ihrer Kraft.

Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht, dass sich das Oberhaupt der katholischen Kirche für die Anerkennung und den Schutz dieses Rechts ausgesprochen hat. Es bleibt zu hoffen, dass seine Worte nicht nur gehört, sondern von der Kirchenhierarchie auch übernommen werden. Denn ein Teil dieser Hierarchie lehnt sie nicht einfach nur ab, sondern fördert inakzeptable Formen der Diskriminierung von Homosexualität."

"Frankfurter Rundschau" (Frankfurt):

"Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu sein", hat Franziskus gesagt. "Sie sind Kinder Gottes, sie haben das Recht auf eine Familie." Und sie hätten auch das Recht, durch ein Gesetz für zivile Partnerschaften abgesichert zu sein. Das sind eindeutige Ansagen für ein Mehr an Toleranz und Akzeptanz, aber auch an konkreten Rechten für Homosexuelle. Es sind Worte, die bis vor kurzem aus dem Mund eines katholischen Kirchenoberhaupts kaum vorstellbar schienen. Für die Gleichstellung von Lesben und Schwulen hat sich zumindest in den meisten westlichen Industriegesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten viel bewegt. Doch die katholische Kirche hat als Institution stur daran festgehalten, Homosexuellen wahlweise Unmoral vorzuwerfen oder sie zu ignorieren. Vor diesem Hintergrund sind die Worte von Franziskus höchst bemerkenswert.

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Neu an seiner jüngsten Äußerung ist allenfalls, dass er die Frage der Homosexuellen analog zur Frauenfrage behandelt: Die Gesellschaft soll, die Kirche muss gar nichts. In seiner neuen Enzyklika "Fratelli tutti" fordert er mit Nachdruck gleiche Rechte für Frauen - von der weltlichen Welt, aber nicht von der Kirche. Im Film "Francesco" wiederum verlangt er von der Gesellschaft ein Gesetz, das aber für die Kirche folgenlos bleibt. (...)

Kirchlich verbindlich und für die Nachwelt relevant sind nur die lehramtlichen Äusserungen eines Papstes und nicht, was er spontan und quasi privat in einem Film oder im Flugzeug sagt. Wirklich revolutionär wäre es, würde Franziskus seine Forderung, Homosexuelle als Kinder Gottes in der Kirche willkommen zu heißen, selbst in die Tat umsetzen. Franziskus ist revolutionär nur im völlig Unverbindlichen."