Innio übernimmt zwei Tiroler Unternehmen

Das Jenbacher Maschinenbau-Unternehmen Innio hat am Mittwoch angekündigt, die zwei Tiroler Unternehmen ECI-Distribution GmbH und PowerUp Gmbh zu übernehmen. Damit soll das eigene Portfolio in den Bereichen "Service und innovative Komponenten für Gasmotoren und Blockheizkraftwerke" erweitert werden, teilte Innio in einer Aussendung mit.

ECI-Distribution decke unter anderem "weite Teile der Wertschöpfungskette von Gasmotoren" ab und verfüge über ein "weltweites Distributoren-Netzwerk". Die PowerUp GmbH dagegen trage zum Ausbau von "kundenspezifischen Überholungen und Upgrades von Gasmotoren und Blockheizkraftwerken" bei, hieß es. "Die Integration dieser beiden hoch erfolgreichen Tiroler Unternehmen mit internationaler Präsenz passt perfekt in unsere Strategie, nicht zuletzt im Hinblick auf die angestrebte Erhöhung der Kundenzufriedenheit", sagte Innio-CEO Carlos Lange.