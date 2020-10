INNENPOLITIK - Termine von Fr, 23.10.20 bis Sa, 24.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Freitag, 23. Oktober 2020 WIEN * 10:00 CI PK Bundesministerium für Inneres (BMI) II "Cybersicherheit - aktuelle Entwicklungen" mit IT Innenmin. Nehammer, BK-Dir. Lang, KFV-Dir. Thann (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Innenministerium, Festsaal, 1., Herrengasse 7) * 10:30 II Coronavirus: PK SPÖ "Gesundheitsversorgung auf CI sichere Beine stellen - Spital-Budgetkürzungen WI höher als bisher angenommen" mit u.a. Bundesparteivors. Rendi-Wagner, Ärztekammer-Präs. Szekeres, Wr. Gesundheitsverbund-Dir. Binder (Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) * BILD 11:00 CI PG "Winterpaket der Stadt Wien" mit u.a. StR II Hacker, Fonds Soziales Wien-GF Bauer, Samariterbund Wien-GF Löhlein (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Notquartier Winkeläckerweg, 21., Winkeläckerweg 6) * BILD 11:00 CI Coronavirus: PK "Ampelschaltung und aktuelle Lage" GRAFIK II mit Gesundheitsminister Anschober, Schmid VIDEO (Sprecherin der Corona-Kommission; AGES) LIVE (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (live auf http://go.apa.at/W5rtgGFS ) (Sozialministerium, Pressezentrum, 1., Stubenring 1) - 16:00- AI +++ ABGESAGT +++ 20:00 II ÖGB-Friedenskonferenz (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Eröffnung durch Altbundespräsident Fischer (ÖGB-Zentrale Catamaran, 1. Stock, Wilhelmine- Moik-Saal, 2., Johann Böhm-Platz 1 ) BURGENLAND Klingenbach - 11:00 WI PK "Bezirk Eisenstadt profitiert von II wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Landes" mit LHStv. Eisenkopf, Schuller-Frank (Malerei Schuller), Krumpeck (Spenglerei Krumpeck) (Malerei Schuller, Wiener Straße 86, Betriebsgebiet) Oberwart - 11:00 CI PK FPÖ Landtagsklub Burgenland "Zugriff auf II Bauland seitens der Landesregierung - Forderung WI nach Volksbefragung" mit Klubobmann Tschürtz, LAbg. Benkö (Hotel Telegraph, Schulgasse 23) KÄRNTEN Klagenfurt - 09:30 WI Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten II (Schloss Krastowitz, Krastowitz) NIEDERÖSTERREICH Krems * 09:00 II Forts. Prozess wegen Verleumdung sowie weiterer CI Delikte gegen Sicherheitsberater, der Begleiter der vermeintlichen Oligarchen-Nichte im Ibiza- Video ausgebildet haben will (Landesgericht Krems, Saal G, Josef Wichner-Straße 2) Schwechat - 12:30 II PK "Multiversum Komplex verkauft – Stadt sichert WI sich Zugriffe auf Halle" mit u.a. Bgm. Baier (SPÖ) CI , Geschäftsführer Grünbichler und Bankel (Sofiensäle), Geschäftsführer Ausch und Wernigg (Akron Group) (Restaurant Felmayer, Neukettenhoferstraße 2-8/1) OBERÖSTERREICH Linz * 12:00 II PK Land Oberösterreich "Oberösterreich wieder WI stark machen: Vorstellung des Oberösterreich- Plans" mit u.a. LH Stelzer (ÖVP), LHStv. Haimbuchner (FPÖ) Persönliche Teilnahme nur nach bestätigter Akkreditierung. Die Pressekonferenz wird auch live auf https://landoberoesterreich.streaming.at/20201013 sowie auf der Facebook-Seite des Landes OÖ www.facebook.com/ooe.gv.at übertragen. Akredditierung oder Anmeldung zur Online- Teilnahme: landeskorrespondenz@ooe.gv.at (OK-Deck/OÖ. Kulturquartier, OK-Platz 1) SALZBURG Salzburg * 12:30 II PK Ergebnisse der Bildungsreferentenkonferenz der XI Länder mit LR Hutter (Salzburg, Schulen), LR Klambauer (Salzburg, Elementarpädagogik), BM Faßmann (via Video) Die Pressekonferenz wird auch Online angeboten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter redaktion@salzburg.gv.at erforderlich (Crowne Plaza Hotel Salzburg, Rainerstraße 6-8) STEIERMARK Graz - 10:00 CI PG Stadtgemeinde "Graz engagiert 2020: "Ohne II Ehrenamt geht"s nicht" mit StR Hohensinner (ÖVP), Müller (Integrationsreferat) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Südtiroler Platz, Haltestelle vor Kunsthaus, bei Schlechtwetter im Lendhafen, Lendkai 17/Mariahilferplatz) - 10:30 II PG KPÖ Graz "Das macht die Partei mit ihren Fördergeldern" u.a. mit StR Kahr und Krotzer, Klubobmann Eber (Hauptbahnhof Graz, Nord - Regional- und Fernbusbahnhof, Europaplatz 4) TIROL Innsbruck * 10:00 CI Coronavirus: PK Land Tirol "Einrichtung eines II psychosozialen Krisendienstes" mit u.a. LR Fischer (Grüne), LR Tilg (ÖVP) (Landhaus 1, Großer Saal, Parterre, Eduard Wallnöfer Platz 3) - 10:00 II PG Caritas der Diözese Innsbruck "Caritas geht CI immer" u.a. mit Direktor Schärmer (Caritas) (Welthaus der Diözese Innsbruck, Sitzungszimmer, 1. Stock, Heiliggeiststraße 16) VORARLBERG Bregenz - 18:00 II +++ VERSCHOBEN auf 02.11.2020 +++ Konstituierende Stadtvertretungssitzung Stadt Bregenz (Akkreditierung unter 05574/410-4500 oder kommunikation@bregenz.at bis 16. Oktober) (Festspielhaus Bregenz, Hauptbühne, Platz der Wiener Symphoniker 1) ZYPERN Larnaka - AI +++ ABGESAGT +++ II Außenminister Schallenberg in Zypern 10:20 Besuch des alten Flughafens in der Pufferzone 11:15 Vieraugengespräch mit Außenminister Christodoulides 12:40 Presspoint 15:00 Gedenkfeier in Koshi 17:00 Rückflug --------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 Bisher keine Termineinträge -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------