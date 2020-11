In Tirol vermisste Deutsche wieder aufgetaucht

Eine seit Anfang Februar in Tirol vermisste 37-jährige Frau aus Deutschland ist wieder aufgetaucht. Ein diesbezüglicher Fahndungsaufruf der Tiroler Polizei aus der Vorwoche wurde am Donnerstagabend widerrufen. Die Frau ist unverletzt in Deutschland angetroffen worden, hieß es.

Sie war im Februar aus einer Personalunterkunft in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) verschwunden, ohne irgendwelche persönlichen Gegenstände mitzunehmen oder eine Nachricht zu hinterlassen. Die Ermittler hatten zunächst lediglich herausgefunden, dass die 37-Jährige kurzzeitig in Innsbruck gemeldet war.