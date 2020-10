In Jerusalem geborene US-Bürger dürfen nun im Pass "Israel" eintragen

In Jerusalem geborene US-Bürger dürfen in ihrem Pass künftig als Geburtsort "Israel" eintragen lassen. Sie könnten nun zwischen "Jerusalem" und "Israel" wählen, erklärte das US-Außenministerium am Donnerstag. Die Änderung sei eine logische Folge der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem vor zwei Jahren. Jerusalem wird von den Palästinensern und von Israel als Hauptstadt beansprucht.