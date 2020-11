I N N E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die Innenpolitik berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

NACH TERRORANSCHLAG IN WIEN: (auch Chronik/Außenpolitik) Wien * Zusammenfassung laufend nach Entwicklung * Nationalrat (LIVE auf http://go.apa.at/uU6dw8nl) BILD VIDEO - laufend * Gedenken an die Opfer: Gebet von Imamen und ReligionslehrerInnen der IGGÖ - mittags * Gedenkmarsch mit den VertreterInnen der Religionsgemeinschaften - nachmittags * Gedenken mit EU-Min. Edtstadler und dem niederländischen Außenminister - nachmittags * Gedenkkundgebung Jüdische österreichische HochschülerInnen (JÖH), ÖH Uni Wien, Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) mit u.a. Klubobfrau Rendi-Wagner (SPÖ), Wr. Klubobmann Wiederkehr (NEOS), VBgm. Hebein (Grüne Wien), MEP Karas (ÖVP) BILD - nachmittags * Hintergrund zu angeblicher Razzia - mittags St/Graz * PG FPÖ Steiermark "Kampf gegen Islamismus in der Steiermark" mit Klubobmann Kunasek, VBgm. Eustacchio - ca. 12.00 Uhr bisher: Derzeit 50 Deradikalisierungs-Fälle bei Neustart - 024 Fassade eines türkisch-islamischen Vereinshauses in Wels beschmiert - 083 Ein Viertel der Österreicher fühlt sich bedroht - 098, GRAFIK 1281-20, Format 88 x 58 mm Kurz will bessere Handhabe im Umgang mit Gefährdern - 128, AUDIO, BILD, VIDEO Kogler für "Neustart" des BVT - 131, BILD, VIDEO Nach Kirchenrandalen: Islam-Lehrer sollen über Meinungsfreiheit reden - 136 14 Festgenommene in Justizanstalt eingeliefert - 141 Scharfe Oppositionsangriffe gegen Regierung - 174 Viele Sehenswürdigkeiten erstrahlten rot-weiß-rot - 177 CORONAVIRUS: (auch Chronik/Wirtschaft) bisher: Zahl der Lehranfänger ging in Coronakrise zurück - 025, GRAFIK 1280-20, Format 88 x 125 mm Landeshauptleute-Konferenz am Freitag im Zeichen der Coronakrise - 039 Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit kommt wohl - 051 Neue Wiener Testmethode für effizientes Covid-Monitoring - 125, BILD SPÖ OÖ-Klubvorsitzender Makor positiv getestet - 142 Sonderbetreuungszeit wird mit Rechtsanspruch verlängert - 159 Sonderkindergartenpädagogen sollen im Einsatz bleiben - 175 WEITERE THEMEN: Wien * Interview mit Wiener NEOS-Chef Wiederkehr BILD VIDEO - mittags * Kritik an geplanter Reform der neuen Oberstufe - mittags * Online-PK Medienhaus Wien "Scheinbar transparent - Analyse der Medienkooperation der Ministerien mit den Tageszeitungen 2018/19" - nachmittags Bereits gesendet: Oberösterreich legt Eröffnungsbilanz vor - 096 Diensthabende Vormittag: Christian Haberhauer Nachmittag: Ulrike Drucker Telefon: (01) 36060/1330 E-Mail: innenpolitik@apa.at --------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at ---------------------------------------------------------------------