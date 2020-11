I N N E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die Innenpolitik berichtet heute, Montag, u.a. über folgende Themen:

CORONAVIRUS: (auch Chronik/Wirtschaft) Wien * Weiteres Vorgehen im Parlament/U-Ausschuss - ca. 12.30 Uhr * Innen-, Verteidigungs- und Zivildienstministerium vorerst nicht in Krisenmodus - ca. 13.00 Uhr * PK Bildungsministerium "Weiteres Vorgehen an den Schulen" mit u.a. Bildungsmin. Faßmann (ÖVP) (LIVE auf http://go.apa.at/B9GPNQ1m) BILD VIDEO - ca. 12.30 Uhr T/Innsbruck * PK Land Tirol "Tirols Spitäler" u.a. mit LH Platter (ÖVP), LHStv. Felipe (Grüne) - ca. 14.30 Uhr bisher: Intensivmedizinerin: Personal wird zuerst knapp - 001 Neun Monate Corona in Zitaten - "Absolut kein Grund zur Aufregung" - 083, 085 Grazer Adventmärkte werden verschoben - oder Totalabsage - 089 Um 78 Prozent mehr Intensivpatienten in einer Woche - 192, BILD, VIDEO Ostermann: Ohne Maßnahmen Gesundheitssystem in Gefahr - 118, BILD, VIDEO Sieben Krankheitsformen bei mildem Verlauf- 146 Kollaritsch: Sozialkontakte "drastisch einschränken" - 167, BILD, VIDEO WEITERE THEMEN: V/Bregenz * Konstituierende Stadtvertretungssitzung Stadt Bregenz BILD - ca. 19.30 Uhr Bereits gesendet: Koalition in Wien - Rot-pinke Gespräche gehen weiter - 106 Diensthabende Vormittag: Christian Schwei Nachmittag: Ulrike Drucker Telefon: (01) 36060/1330 E-Mail: innenpolitik@apa.at --------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at ---------------------------------------------------------------------