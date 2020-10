I N N E N P O L I T I K - TAGESPROGRAMM

Die Innenpolitik berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

CORONAVIRUS: (auch Chronik/Wirtschaft) Wien * Zusammenfassung nach Entwicklung K/Klagenfurt * PK "Aktuelles" mit LHStv. Prettner (SPÖ) - ca. 14.30 Uhr O/Linz * Pläne für den privaten Bereich - mittags bisher: Oberösterreich offenbar vor weiteren Verschärfungen - 023 Ökonomen fordern Fonds für Gesundheitsversorgung - 029 Pensionen - Pöltner für "Covid-Provisorium" - 062, 139 Wien beginnt demnächst mit Verschiebung von Operationen - 128 Ärztekammer hält wenig von Verschiebung von Operationen - 129 Schnelltests für Besucher in Pflegeheimen im Burgenland - 161 NACH WIEN-WAHL: Wien * Koalition: Nach SPÖ-NEOS-Verhandlungsstart - ca. 13.30 Uhr bisher: Bachmayer sieht große bundespolitische Bedeutung - 024 WEITERE THEMEN: Wien * Budget: Coronakrise belastet Budget 2020 laut Fiskalrat mit 34,6 Mrd. GRAFIK - ca. 12.30 Uhr * Eröffnung und Presseführung anl. des Einzugs der Universität Wien ins neue Gebäude mit Bildungsminister Faßmann (ÖVP) - nachmittags St/Graz * Verleihung des Ehrenrings des Landes Steiermark an Frau LH a.D. Klasnic u.a. mit LH Schützenhöfer (ÖVP) BILD - ca. 14.00 Uhr Bereits gesendet: Nazi-Entbindungsheim "Wienerwald": Forscher suchen Zeitzeugen - 115 Günstige Tablets an Schulen - Beschaffungsstart im Dezember - 152 BVT-Affäre: Anklage gegen Ex-Spionagechef erhoben - 168