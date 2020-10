Hoher Sachschaden nach Brandanschlag auf Baustelle der FH St. Pölten

Auf die Baustelle der Fachhochschule (FH) St. Pölten ist ein Brandanschlag verübt worden. An mehreren Stellen wurde Feuer gelegt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag einen Online-Bericht des "Kurier". Der Brand, der sich bereits am Montagabend ereignet hatte, soll einen Sachschaden von bis zu einer halben Million Euro verursacht haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich nahm die Ermittlungen auf.

Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt vermeldete auf ihrer Homepage brennende Verpackungsmaterialien im Erdgeschoß der Baustelle mit "enormer Rauchentwicklung". Nach eineinhalb Stunden sei der Einsatz beendet worden.

Seit August 2019 wird an der FH St. Pölten ein etwa 55 Millionen Euro teurer und 14.600 Quadratmeter großer Zubau errichtet. Hier sollen bis Herbst 2021 16 Seminarräume, eine Selbstlernzone, Labors, eine Bibliothek, ein Lerncafe und mehrere Büroräumlichkeiten entstehen.