Hoher Außenhandelsüberschuss entlang Wertschöpfungskette Holz

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette Holz - vom Forst über die Säge bis zu unterschiedlichsten Endprodukten - erzielt Österreich einen riesigen Außenhandelsüberschuss. Dieser lag im Vorjahr bei 4,6 Mrd. Euro, teilte die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) am Freitag unter Berufung auf Daten der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) mit.

Importe gab es demnach 2019 in der Höhe von 6,13 Mrd. Euro, Exporte in der Höhe von 10,73 Mrd. Euro. Den größten Anteil am Kuchen haben Papier, Papierwaren, Pappe und Viskose. Hier lagen die Importe bei 2,078 Mrd. Euro und die Ausfuhren bei 5,28 Mrd. Euro. Dahinter folgten Holz und Holzwaren inklusive Schnittwaren. Hier lagen die Einfuhren bei 2,24 Mrd. Euro und die Exporte bei 3,5 Mrd. Euro.

Laut LKÖ profitieren 172.000 Betriebe und 300.000 Einkommensbezieher entlang der Wertschöpfungskette Holz. Die Waldbauern müssten aber einen größeren Teil des Kuchens abbekommen, so die Forderung. Der Appell der LKÖ an die Politik lautet dazu: "Wir müssen raus aus Erdöl und Erdgas, hin zu erneuerbaren Rohstoffen." Es gehe unter anderem um eine Biodiversitätsstrategie, die eine multifunktionale Waldbewirtschaftung unterstütze und auch ums Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, bei dem der Energieträger Holz eine zentrale Rolle spielen müsse.