Historisches Kalenderblatt 31.10.

Wien (APA) -

Unter S a m s t a g, 31. Oktober, dem 305. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1925 - Der iranische Regierungschef Marschall Reza Khan verkündet in Teheran den Thronverlust der (seit 1794 herrschenden) Kadscharen-Dynastie und lässt sich zum Regenten ausrufen. Am 12.12. besteigt er als neuer Schah den Pfauenthron und begründet die Pahlevi-Dynastie. 1960 - Die UNO-Vollversammlung in New York fordert in einer einstimmig verabschiedeten Resolution Österreich und Italien auf, dringend Verhandlungen zur Lösung der Südtirol- Streitfrage aufzunehmen. Großer Erfolg der österreichischen Diplomatie unter Außenminister Bruno Kreisky. 1970 - Brandkatastrophe in einem Tanzsaal in St.-Laurent-du-Pont bei Grenoble: 147 meist Jugendliche kommen in den Flammen um. 1985 - In den Frankfurter Kammerspielen verhindern Demonstranten mit einer Bühnenbesetzung die Uraufführung des wegen angeblicher antisemitischer Tendenzen umstrittenen Theaterstücks "Der Müll, die Stadt und der Tod" von Rainer Werner Fassbinder. 1995 - In Nigeria wird der Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist Ken Saro-Wiwa zusammen mit weiteren Angehörigen des Ogoni-Volkes von der Militärdiktatur zum Tod verurteilt. 2005 - Der heiß ersehnte Nachwuchs im spanischen Königshaus ist da: Prinzessin Letizia bringt per Kaiserschnitt in Madrid Tochter Leonor zur Welt. Die Kleine ist das erste Kind von Kronprinz Felipe und seiner Frau. 2010 - Brasilien wählt erstmals eine Frau zur Präsidentin. Die Politikerin Dilma Rousseff wird am 1.1.2011 Nachfolgerin von Luiz Inacio Lula da Silva. 2015 - Beim Absturz eines voll besetzten russischen Urlaubsfliegers auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel werden 224 Menschen getötet. Nach lang andauernden Ermittlungen verdichten sich die Hinweise, dass das Unglück durch eine von der Terrororganisation IS in der Maschine platzierten Bombe ausgelöst wurde. Geburtstage: John Keats, engl. Dichter (1795-1821) Fritz Walter, dt. Fußball-Nationalspieler (1920-2002) Helmut Newton, dt.-austral. Fotograf (1920-2004) Charles Willard Moore, US-Architekt (1925-1993) John Pople, brit. Mathematiker; NP 1998 (1925-2004) Michael Collins, US-Astronaut (1930- ) Dieter Dorn, dt. Regisseur/Intendant (1935- ) John Candy, US-Schauspieler (1950-1994) Roland Neuwirth, öst. Autor, Sänger und Komponist (1950- ) Zaha Hadid, irakische Architektin (1950-2016) Cyrus Reza Pahlevi, iran. Thronprätendent (1960- ) Todestage: Joseph Kornhäusel, öst. Architekt (1782-1860) Ignacio Zuloaga, span. Maler (1870-1945) Michail Wassiljewitsch Frunse, sowj. Politiker (1885-1925)