Historisches Kalenderblatt 07.11.

Wien (APA) -

Unter S a m s t a g, 7. November, dem 312. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1785 - Eröffnung der "Medizinisch-Chirurgischen Josephs-Akademie" (Josephinum) in Wien. 1865 - Das erste von der "Repeating Light Co." in Springfield (USA) entwickelte Taschenfeuerzeug wird patentiert. 1915 - Ein österreichisch-ungarisches U-Boot versenkt das italienische Passagierschiff "Ancona" auf der Fahrt nach New York. 1935 - Die deutschen Rekruten werden erstmals auf die neue Nazi-"Reichskriegsflagge" mit dem Hakenkreuz vereidigt. 1945 - Die US-Besatzungsmacht in Japan kündigt den massiven Abtransport von industrieller Ausrüstung an, um die Reparationsansprüche Chinas und anderer Opfer der japanischen Aggression zu befriedigen. 1970 - Bei einem Anschlag auf das sowjetische Ehrenmal in Westberlin wird ein Posten durch Schüsse verletzt, als Täter wird am 8.11. der Krankenpfleger Ekkehard Weil festgenommen. 1985 - Beim Sturm kolumbianischer Regierungssoldaten auf den von Guerilleros besetzten Justizpalast in Bogota kommen mehr als 90 Geiseln und Guerilleros ums Leben. 1990 - In Irland verliert die Regierungspartei Fianna Fail bei den Präsidentschaftswahlen. Die Liberale Mary Robinson löst als erste Frau im höchsten Amt Irlands Patrick John Hillery ab. 2000 - Präsidenten- und Kongresswahlen in den USA (George Bush jun. gegen Al Gore). Rechtsstreit um das knappe Ergebnis im wahlentscheidenden Bundesstaat Florida. Nach vier Wochen steht der Sieger noch nicht fest. Geburtstage: Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg, dt. Dichter (1750-1890) Fritz Reuter, dt. Schriftsteller (1810-1874) Günter Flessner, dt. Politiker (1930-2016) Antonio Skarmeta, chil. Schriftsteller (1940- ) Herbert Lauermann, öst. Komponist (1955- ) Diana Amft, dt. Schauspielerin/ Kinderbuchautorin (1975- ) Todestage: Traugott Wahlen, schweizer. Politiker (1899-1985) Wolfgang Weyrauch, dt. Schriftsteller (1904-1980) Lawrence Durrell, brit. Schriftsteller (1912-1990) Friedrich Wildgans, öst. Komponist und Klarinettenvirtuose (1913-1965) Steve McQueen, US-Schauspieler (1930-1980)