Historisches Kalenderblatt 05.11.

Unter D o n n e r s t a g, 5. November, dem 310. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1370 - Der ungarische König Ludwig I. (der Große) von Anjou wird nach dem Tod des letzten Piastenkönigs Kasimir III. auch König von Polen (Personalunion bis 1382). 1580 - Der englische Seeheld Sir Francis Drake ankert nach dreijähriger Weltumseglung wieder in Plymouth. 1605 - Tag des Londoner "Gunpowderplot": 13 katholische Edelleute, darunter Guy Fawkes, wollen König Jakob I. bei der Parlamentseröffnung in die Luft sprengen. Der Plan wird verraten. 1805 - Französische Truppen besetzen Innsbruck. 1870 - Ludwig Anzengrubers Volksstück "Der Pfarrer von Kirchfeld" wird im Theater an der Wien uraufgeführt. 1895 - Die Tondichtung "Till Eulenspiegels lustige Streiche" von von Richard Strauss wird in Köln uraufgeführt. 1915 - Bulgarische Truppen erobern den serbischen Bahnknotenpunkt Nis. Die Eisenbahnverbindung Wien-Konstantinopel ist damit unter der Kontrolle der Mittelmächte. 1915 - Zum ersten Mal unternimmt in der Pensacola-Bucht in Florida ein Flugboot einen Katapultstart von einem US-Schlachtschiff. 1930 - Die Berliner Polizei schafft sich ein Wasserwerferauto an. 1940 - Der Demokrat Franklin D. Roosevelt wird zum dritten Mal zum Präsidenten der USA gewählt. 1945 - Der bulgarische Kommunistenführer Georgi Dimitroff kündigt die Abschaffung der Monarchie an, die 1946 erfolgt. Die Befugnisse des minderjährigen König Simeon übt ein Regentschaftsrat aus. 1955 - In Anwesenheit von Bundespräsident Theodor Körner wird die Wiener Staatsoper mit Beethovens "Fidelio" wiedereröffnet. 1965 - Das Henri-Dunant-Institut in Genf wird gegründet. Es widmet sich der Ausbildung und Forschung in Bereichen des Roten Kreuzes. 1980 - Der Sozialdemokrat Helmut Schmidt, der 1974 die Nachfolge von Willy Brandt angetreten hatte, wird vom westdeutschen Parlament zum dritten Mal zum Bundeskanzler gewählt. 1990 - Der rechtsextreme israelische Politiker und Führer der Kach-Bewegung, Rabbi Meir Kahane, der die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus den besetzten Gebieten propagiert, wird in seiner Heimatstadt New York von einem Araber erschossen. 1995 - Der ehemalige sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse wird mit großer Mehrheit zum georgischen Staatspräsidenten gewählt. Nach der neuen Verfassung ist er zugleich Regierungschef seines Landes. 2005 - Mit einem Festkonzert wird am 50. Jahrestag der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper das neue Staatsopernmuseum im Hanuschhof eingeweiht. 2015 - Die EU-Kommission erwartet bis 2017 die Ankunft von drei Millionen weiteren Flüchtlingen in Europa. Das erklärt die Brüsseler Behörde in ihrem Wirtschaftsausblick für die Jahre 2015 bis 2017. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici meint, der Flüchtlingsandrang werde eine "schwache, aber positive" Wirkung auf das Wirtschaftswachstum in der EU haben. Geburtstage: Mihail Sadoveanu, rumän. Schriftsteller (1880-1961) Richard Oswald, öst. Filmregisseur (1880-1963) Walter Gieseking, dt. Pianist (1895-1956) Joel McCrea, US-Schauspieler (1905-1990) Douglass C. North, US-Ökonom; NP 1993 (1920-2015) Hans Mommsen, dt. Historiker (1930-2015) Lester Piggott, brit. Jockey (1935- ) Elke Sommer (eig. Elke Schletz), dt. Schauspielerin (1940- ) Tilda Swinton, brit. Schauspielerin (1960- ) Todestage: Kasimir III., der Große, König v. Polen (1310-1370) Maurice Utrillo, frz. Maler (1883-1955) Herbert Berghof, öst.-US-Schausp. (1909-1990) Edward Lawrie Tatum, US-Biochemiker; NP 1958 (1919-1975) Hans Mommsen, dt. Historiker (1930-2015)