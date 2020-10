HGM - Kommissionsleiter Muchitsch will RH-Bericht nicht einarbeiten

Wolfgang Muchitsch, Leiter der HGM-Kommission, wollte sich am Freitag gegenüber der APA noch nicht zum RH-Bericht äußern. Die Arbeit am Bericht seiner Kommission sei so gut wie abgeschlossen, es liege bereits ein Rohbericht vor, die Fertigstellung sei nach einer erneuten Sitzung der Kommissionsmitglieder Mitte November geplant. Im Anschluss werden noch Stellungnahmen des Verteidigungsministeriums sowie des HGM eingearbeitet.

Mit einer finalen Veröffentlichung rechnet Muchitsch noch in diesem Jahr. Auf die Ankündigung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), dass die Ergebnisse des RH-Berichts in den Bericht der Kommission einfließen werden, reagierte Muchitsch unterdessen zurückhaltend. Schließlich sei der Fokus der Kommission auf der Evaluierung von öffentlich zugänglichen Bereichen des HGM gelegen, es sei nicht um die Evaluierung von Strukturen gegangen. Von einer möglichen Erweiterung der Aufgaben der Kommission hält er wenig, da diese dazu auch personell anders aufgestellt werden müsste. Es könne zwar Überschneidungen geben, eine Erweiterung halte er - zumal der Bericht fast fertig ist - für nicht sinnvoll.

Die Evaluierungskommission war vom damaligen Verteidigungsminister Thomas Starlinger eingerichtet worden, nachdem sich eine Debatte um den Umgang des Museums mit der militärischen Vergangenheit Österreichs sowie Vorwürfen der Offenheit für Rechtsextremismus entsponnen hatte. Ein Bericht zum Saal "Republik und Diktatur" war bereits im Juni vorgelegt worden.