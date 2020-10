HGM - Auszüge aus den 90 Empfehlungen des Rechnungshofs

Der Rechnungshof (RH) hat nach seiner Prüfung des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) insgesamt 90 Schlussempfehlungen an das Museum sowie an das Verteidigungsministerium ausgesprochen. Folgend eine Auswahl aus den insgesamt 55 Empfehlungen direkt an das HGM:

- "In Abstimmung mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung wäre ein Compliance Management System unter Berücksichtigung der Spezifikation des Museumsbetriebs einzuführen." Unter anderem wird "die Etablierung einer Antikorruptionskultur durch entsprechende Schulungsmaßnahmen auf allen Hierarchieebenen des Heeresgeschichtlichen Museums" empfohlen.

- "Unabhängig von der konkreten Budgetstruktur wären geeignete Maßnahmen zu setzen, um die Details der eigenen Gebarung jederzeit nachvollziehbar aufbereiten zu können."

- "Die Aufzeichnungen der Museumseintritte wären unverzüglich derart zu führen, dass jederzeit ein nachvollziehbarer Überblick über die Besucherzahlen und die Einnahmen aus Museumseintritten ermöglicht wird, zumal diese Aufzeichnungen auch unverzichtbare Grundlage für die korrekte Abfuhr der Umsatzsteuer sind."

- "Die Ursachen für die hohe Anzahl an durchschnittlichen Krankenstandstagen pro Person wären zu erheben und geeignete Maßnahmen zu deren Reduktion zu setzen."

- "Für die Außenstelle "Militärluftfahrtmuseum Zeltweg" wäre umgehend um eine Betriebsstättengenehmigung bei der zuständigen Behörde anzusuchen."

- "Für den Abschluss der elektronischen Inventarisierung des gesamten Sammlungsbestands wäre ein realistischer Zeitplan zu erstellen. Dabei wäre der Revision des Bestands an Panzern und schweren Waffen Priorität zuzuerkennen."

- "Umgehend wären Sicherungsmaßnahmen für eine ordnungsgemäße Lagerung von Waffen und Panzern am Garnisonsstandort Zwölfaxing zu ergreifen."

- "Um rechtswidrige Dienstanweisungen zu vermeiden, wäre bei der Regelung von Rechtsfragen mit Dienstzettel des Direktors vor Inkraftsetzung die Rechtsabteilung des Bundesministeriums für Landesverteidigung zu konsultieren."

- "Um die umfängliche Information über Fehlbestände - insbesondere kritischer Leihgegenstände - bis zur Direktion des Heeresgeschichtlichen Museums zu gewährleisten, wären geeignete Maßnahmen zu setzen."

- "Die Zusammenarbeit mit Vereinen wäre besser zu dokumentieren. Insbesondere wären nachvollziehbare Aufzeichnungen über die Zuwendungen durch den Verein "Viribus Unitis" sowie über die an dessen Mitglieder durch das Heeresgeschichtliche Museum erbrachten Aufwendungen zu führen."

- "Bei einem Naheverhältnis mit dem Geschäftspartner wäre - auch im Sinne des Verhaltenskodex des Bundesministeriums für Landesverteidigung - eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation des gesamten Beschaffungsprozesses zu gewährleisten."

- "Gemäß den ressortinternen Regelungen wären auch eigenen Bediensteten Entgelte für die Überlassung von Museumsräumlichkeiten für private Veranstaltungen in Rechnung zu stellen."

- "Vor Wiedereröffnung der "Panzerhalle" für den Publikumsverkehr wären sämtliche behördlichen Genehmigungen einzuholen."

