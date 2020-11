Heiratsschwindler bestahl Frauen - Verdächtiger in Wien geschnappt

Die Fahndung nach einem namentlich bekannten Heiratsschwindler per Foto hat innerhalb kurzer Zeit zum Erfolg geführt. Am Donnerstag hatte die Wiener Polizei ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht. Am Sonntag meldete sich eine 51-Jährige bei der zuständigen Polizeiinspektion in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten. Sie habe den Mann im Sommer im Urlaub kennengelernt und mehrfach getroffen. Ein weiteres Treffen gab es auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs am Sonntag.

Dabei lagen aber bereits die Polizisten auf der Lauer. Als der 50-jährige österreichische Staatsbürger tatsächlich auftauchte, nahmen sie ihn widerstandslos fest. Zu den bisher bekannten Verdachtsmomenten legte er ein Teilgeständnis ab. Demnach soll der Mann mit zwei Frauen in Innsbruck und Wien Beziehungen eingegangen sein und sie dann bestohlen haben.

Die Ermittler vermuten weitere Opfer. Diese werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße unter der Telefonnummer 01-31310-55226 entgegen.