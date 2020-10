Heiratsschwindler bestahl Frauen: Polizei sucht weitere Opfer

Die Polizei fahndet nach einem namentlich bekannten Heiratsschwindler und hat am Donnerstag ein Foto des 50-Jährigen veröffentlicht. Zwei Opfer sind bisher bekannt - in Innsbruck und Wien soll der 50-jährige Tiroler Beziehungen mit Frauen eingegangen und sie dann bestohlen haben. Die Ermittler vermuten weitere Opfer. Diese werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

Der Mann ist bereits wegen zahlreicher Straftaten - unter anderem Eigentumsdelikten - amtsbekannt. Vor einem Monat erstattete in Wien eine Frau Anzeige gegen den 50-Jährigen. Sie gab an, zwei Jahre mit ihm zusammengelebt zu haben. Weil sie Nachrichten von anderen Frauen auf seinem Handy gefunden hatte, in denen diese unter anderem Geld vom 50-Jährigen zurückforderten, habe sie sich von ihm getrennt. Außerdem soll sie ihr Lebensgefährte systematisch betrogen haben.

Erst nach Ende der Beziehung bemerkte sie, dass der 50-Jährige sie auch bestohlen haben soll, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Betrüger soll aus der Wohnung der Frau Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet haben, als er vermeintliche Reparaturen im Bad durchführte und alleine in der Wohnung war.

Angebahnt hatte der 50-Jährige den Kontakt zur Frau in einem Cafe. Bereits wenig später war er zu ihr gezogen. In Tirol hatte er sein Opfer in einer Therme kennengelernt und war auch hier nach kurzer Zeit bei der Frau eingezogen.

Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Opfer gibt. Diese werden gebeten, sich zu melden. Auch der Aufenthaltsort des Mannes ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße unter der Telefonnummer 01-31310-55226 entgegen.