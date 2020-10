Heidrun Sandbichler erhält Tiroler Preis für zeitgenössische Kunst

Der Tiroler Preis für zeitgenössische Kunst 2020 ist in diesem Jahr an die in Rom lebende und aus Tirol stammende Künstlerin Heidrun Sandbichler gegangen. Der mit 5.500 Euro dotierte Preis wurde ihr am Mittwoch von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) überreicht. Ihr Werk sei "komplex und konsequent in der Ausformulierung gegenwartsrelevanter Fragen", begründete Christine Prantauer in ihrer Laudatio die Auszeichnung.

Die Künstlerin, die auf Ausstellungen in Rom oder auch im Tiroler Schloss Ambras zurückblicken kann, überlasse "ihren Werken das Sprechen". Ihre Arbeiten umfassen Zeichnungen, Fotoarbeiten, Malereien, Architekturentwürfe und auch Skulpturen. Palfrader würdigte bei der Verleihung die zeitgenössische Kunst an sich: "Kunst leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, indem sie aktuelle Fragestellungen aufgreift, gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert und neue, unkonventionelle Zugänge zu gegenwärtigen Problemstellungen aufzeigt - das trifft in besonderem Maße auf die zeitgenössische bildende Kunst zu", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Das Land Tirol vergibt den Preis für zeitgenössische Kunst seit 1996 jährlich auf Vorschlag des Kulturbeirates zur Würdigung heimischer Künstler. Außerdem wurden drei Förderpreise für Nachwuchskünstler vergeben. Die mit 2.550 dotierten Preise gingen diesmal an Sophia Mairer, Janine-Chantal Weger und Helmut Ortner.