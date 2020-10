Haushaltsgerätehersteller Electrolux profitierte vom Lockdown

Nach einem überraschend starken Gewinnanstieg im operativen Geschäft im dritten Quartal traut sich der schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux im Gesamtjahr nun mehr zu. Wie Electrolux mitteilte, stieg der operative Gewinn im abgelaufenen Quartal von 1,06 auf 3,22 Milliarden schwedische Kronen (310,4 Mio. Euro) und lag damit über den Analystenschätzungen von 2,44 Milliarden Kronen.

Das Unternehmen habe vom Lockdown profitiert, da die Verbraucher dadurch mehr Geld in Haushaltsgeräte investiert hätten, erklärte Konzernchef Jonas Samuelson. Für die restlichen Monate des laufenden Jahres erwartet er eine Fortsetzung der steigenden Nachfrage in Europa sowie Nord- und Südamerika. Bisher war Samuelson von einer rückläufigen Nachfrage ausgegangen. Nach dem Aussetzen der Dividende im März dieses Jahres, will Electrolux den Gewinn an seine Aktionäre nun doch ausschütten.