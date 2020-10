Schwaz bleibt der Überflieger in der heimischen spusu-Handballliga. Am Freitag feierten die Tiroler zum Auftakt der achten Runde bei der SG Westwien in Maria Enzersdorf einen hauchdünnen 28:27-(11:12)-Auswärtserfolg und halten als einziges Team beim Maximum von 16 Punkten. Zum Schwazer Helden wurde in der Schlusssekunde Goalie Aljaxej Kischou mit einem gehaltenen Siebenmeter.