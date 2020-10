Handball: Krems nach Heimsieg gegen Bregenz Dritter

Krems hat sich in der 8. Runde der Handball-Liga der Männer auf Platz drei verbessert. Der Meister von 2019 feierte am Samstagabend einen 32:25-Heimsieg über Bregenz, das vom vierten auf den siebenten Tabellenrang abrutschte. Ferlach setzte sich im Heimspiel gegen Graz 25:23 durch und hält ebenso wie Krems und Hard, das in Linz 25:21 gewann, bei acht Punkten. Das vierte Samstag-Match Fivers Margareten - Bärnbach/Köflach wurde wegen Coronafällen bei den Steirern verschoben.

Spitzenreiter Schwaz hatte bereits am Vorabend einen knapp 28:27-Erfolg bei Westwien geschafft und damit auch sein achtes Meisterschaftsspiel gewonnen.