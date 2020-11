Handball: Deutschland schlug in Österreich-Gruppe Bosnien mit Mühe

Favorit Deutschland hat in der Österreich-Gruppe 2 der Handball-EM-Qualifikation Bosnien-Herzegowina zum Auftakt nur mit Mühe besiegt. Die DHB-Auswahl setzte sich am Donnerstag in Düsseldorf nach schwacher erster Hälfte mit 25:21 (9:13) durch und übernahm vorerst die Tabellenführung vor den punktegleichen Österreichern, die am Mittwoch in Graz Estland 31:28 besiegt hatten. Bosnien ist am Sonntag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) in Bugojna Gastgeber gegen Rot-Weiß-Rot.

Bereits am Dienstag waren die Bosnier, die lediglich elf gesunde Spieler zur Verfügung hatten, mit einem Antrag auf Verlegung der Partie bei der EHF gescheitert. "Wir haben so viele positive Corona-Fälle. Ich kann diese Entscheidung nicht verstehen", kritisierte Bosniens Trainer Bilal Suman die Europäische Handball-Föderation.