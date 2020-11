Halloween - Wenige Vorfälle in Vorarlberg

Nur wenige vereinzelte Beschwerden sind in der Nacht auf Sonntag im Zusammenhang mit Halloween bei der Polizei in Vorarlberg eingegangen. Es mussten keine Anzeigen erstattet werden. Es sei somit im Vergleich zu den Vorjahren sehr ruhig gewesen, so ein Sprecher der Polizei zur APA. Bei den insgesamt 15 gemeldeten Vorfällen handelte es sich vorwiegend um Bagatellen, wie etwa Eier, die gegen Fassaden oder Fenster geworfen worden waren.

Die Polizei hatte in Vorarlberg keine zusätzlichen Streifen losgeschickt, sondern auf Aufklärung im Vorfeld gesetzt. Zudem habe offensichtlich "Corona Wirkung gezeigt", resümierte der Polizeisprecher.