Hahn zu EU-Rechtsstaatsmechanismus: "Kann effektiv sein"

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat die Einigung zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten auf einen Rechtsstaats-Mechanismus im EU-Budget begrüßt. "Ich glaube, dass dieses Instrument effektiv sein kann", sagte Hahn am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Die Einigung werde auch sicher eine weitere Dynamik auslösen, sagte Hahn. Er erwartet bereits Anfang nächste Woche einen Deal über den gesamten EU-Finanzrahmen.

Der rund eine Billion Euro schwere Finanzrahmen von 2021 bis 2027 ist noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, dem Europaparlament und der EU-Kommission. Am Montag findet eine weitere Trilog-Runde mit Vertretern dieser Institutionen statt. Das EU-Parlament fordert eine finanzielle Aufstockung bei zahlreichen EU-Programmen.

Die EU-Kommission stehe unter Zeitdruck, weil sie Ende nächster Woche bereits einen Entwurf für das EU-Budget für das Jahr 2021 vorlegen müsse, sagte Hahn. Dafür müsste zuerst der EU-Finanzrahmen feststehen.

Hahn sagte, in dem nunmehr vereinbarten Rechtsstaats-Mechanismus seien "die wesentlichen Elemente erhalten" geblieben. Grundlage seien Verstöße gegen Artikel 2 des EU-Vertrags, in dem die Rechtsstaatlichkeit verankert ist, im Zusammenhang mit der Nutzung des EU-Budgets, während Artikel 7 die EU-Rechtsstaatsverfahren regelt. Bei solchen Verstößen im Zusammenhang mit EU-Projekten könnten Zahlungen unterbrochen oder gestoppt werden. Es sei aber auch vereinbart worden, dass die Endbegünstigten nicht darunter leiden dürften, da sie für Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit nichts dafür könnten.

So sei eine offene, erweiterbare Liste von auslösenden Faktoren vereinbart worden. Als Beispiele nannte er Verstöße gegen die Unabhängigkeit der Justiz oder ungesetzliche Entscheidungen von Behörden. Außerdem müsse die EU innerhalb von sechs Monaten über rechtsstaatliche Verstöße im Zusammenhang mit dem EU-Budget entscheiden. Der Rat der EU-Staaten könne das Dossier "nicht abliegen lassen". Hahn sieht auch eine "präventive Natur" des Mechanismus.

Letztlich müsse im EU-Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit über die Kürzung oder Streichung von Geldern entschieden werden, wenn Rechtsstaatsverstöße die EU-Finanzen betreffen. Dies wären mindestens 15 Mitgliedstaaten, die für 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU stehen. Das EU-Parlament und die EU-Kommission hatten ursprünglich noch strengere Abstimmungsregeln verlangt, wonach nur mit umgekehrter qualifizierter Mehrheit im Rat der Mitgliedstaaten Kürzungen zu verhindern wären.

Herausgekommen sei "ein Kompromiss, der niemanden zu hundert Prozent befriedigt", sagte Hahn. Dies sei aber ein gutes Zeichen. Die Feststellung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit liege zunächst bei der EU-Kommission. Hahn verwies in diesem Zusammenhang auf die heuer erstmals eingeführten Rechtsstaatlichkeitsberichte der Kommission für alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Man dürfe daher "nicht immer nur zwei Länder im Auge haben", sagte Hahn in Hinblick auf Polen und Ungarn, gegen die EU-Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 laufen. "Es kann auch alle anderen betreffen", so der EU-Kommissar.

Der nunmehr vereinbarte EU-Rechtsstaats-Mechanismus soll auch für Mittel aus dem 750 Milliarden Euro (in Preisen von 2018) schweren EU-Recovery Fund "Next Generation EU" gelten. Damit der Corona-Wiederaufbaufonds planmäßig ab nächstem Jahr genutzt werden kann, müssen die EU-Staaten die Beschlüsse noch in ihren Parlamenten ratifizieren, nötig ist auch ein sogenannter Eigenmittelbeschluss für die Erhöhung der Budgetobergrenze.