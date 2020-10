Großeltern, Hof und Tiere vernachlässigt - Steirisches Paar angezeigt

Ein 27-Jähriger und seine 23-jährige Ehefrau sollen seit Juli in der Oststeiermark die am gemeinsamen Anwesen wohnenden Großeltern des Mannes schikaniert und bedroht und die Hoftiere vernachlässigt haben. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, das Paar wurde aber angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Die Großeltern werden bis auf weiteres von einer Pflegehelferin betreut. Die Tiere wurden bei einem benachbarten Landwirt untergebracht.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz und dessen Frau aus dem Bezirk Murtal hatten sich offenbar nicht wirklich um Mensch und Tier auf dem Hof mit Stall und Nebengebäude gekümmert. Zudem hatte das junge Ehepaar die im gemeinsamen Anwesen wohnhaften Großeltern (88 und 83 Jahre) durch lautstarke Musik, Drohungen sowie Beschädigung persönlicher Gegenstände schikaniert. Die Polizei sprach eine Wegweisung und ein Betretungsverbot aus. Die Eheleute wurden angezeigt.

Von den Beamten wurden große Mengen an Müll und Unrat außer-und-innerhalb der Gebäude gefunden. Mehrere Tiere - Pferde, Schafe, Hunde, Katzen und Meerschweinchen - sollen zudem nicht ordnungsgemäß versorgt und gehalten worden sein: Der Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Weiz stellte erhebliche Mängel in der Haltung fest.