Grazer Inklusions-Festival InTaKT ausschließlich online

Das inklusive Tanz-, Kultur- und Theaterfestival InTaKT wäre heuer erstmals mit einigen Produktionen online gegangen, nun wurde aufgrund der neuen Corona-Verordnung komplett auf Streaming-Betrieb umgestellt. Das Leading-Team Christoph Kreinbucher und Liane Hölscher bedauerte in einer Aussendung, dass die Künstler ihre Arbeiten nun nicht live in Graz zeigen können. Inszenierungen und Filme sind aber unter https://intakt-festival.at/ abrufbar.

Die Eröffnung erfolgt online durch das internationale Kollektiv Un-Label mit "Gravity". Dabei treffen ein gehörloser Tänzer und eine hörende Tänzerin aufeinander und erzählen die Geschichte von zwei Menschen, die sich in der U-Bahn begegnen und unterschiedliche Formen der Anziehung erleben. Die Audiodeskription und andere innovative Methoden der Zugänglichkeit bilden die Grundlage dieser Tanzperformance.

Die deutsche Filmemacherin Tabea Hosche hat in "Uma und wir" auf berührende Weise das Leben mit ihrer beeinträchtigten Tochter festgehalten und gibt einen Einblick in den Familienalltag. In "Dschingis Khan" inszenieren Monstertruck & Theater Thikwa drei Schauspielerinnen mit Downsyndrom als Mongolinnen.

Das Tanztheater "Disabled Theater" von Jerome Bel mit Schauspielern und Schauspielerinnen vom Theater HORA ist "eine Unterwanderung jeder Political Correctness und läutete eine neue Ära der Theaterarbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung ein", hieß es in der Ankündigung. Diese Produktion ist nur am 5.11. abrufbar.

"Freakstars 3000" von Christoph Schlingensief aus dem Jahr 2002 ist eine der ersten Produktionen, die Menschen mit Beeinträchtigung in den künstlerischen Schaffensprozess einbezieht und ist auch zehn Jahre nach dem Tod des Künstlers hochaktuell. Der amerikanische Dokumentarfilm "Code of the Freaks" zeigt die Klischees behaftete, unrealistische Darstellung von Beeinträchtigung im Hollywoodfilm. Probeneinblicke gewährt die Ich bin O.K. Dance Company. Das Tanztheaterstück "UN/GLEICH, aber jeder möchte" hätte während InTaKT uraufgeführt werden sollen.

(S E R V I C E - In-TaKT-Festival von 4. bis 8. November 2020. https://intakt-festival.at. )